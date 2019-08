Die Top- und Flop-Berufe in Deutschland 2019

Welche Berufe sind in Deutschland am lukrativsten?

Wo verdienen Akademiker und Beschäftigte ohne Studienabschluss am

meisten beziehungsweise am wenigsten? Das Vergleichsportal Gehalt.de

hat aus 224.385 Gehaltsdaten zehn Berufe mit den jeweils höchsten und

geringsten Einkommen ermittelt. Das Ergebnis: Ohne akademischen

Abschluss beziehen Beschäftigte als Regionalverkaufsleiter mit 73.053

Euro jährlich das höchste Gehalt. Unter Akademikern erhalten Grafiker

(34.194 Euro) und Webdesigner (36.885 Euro) das geringste Einkommen.

Ganz oben im Ranking liegen dagegen Oberärzte (117.545 Euro) und

Fondsmanager (86.434 Euro).

Lukrative Gehälter für Oberärzte und Fondsmanager

Oberärzte erhalten in Deutschland das höchste Gehalt und beziehen

117.545 Euro jährlich. Auf dem zweiten Platz folgen Fondsmanager mit

einem Einkommen von 86.434 Euro. Auch (Key)-Account-Manager (81.104

Euro) und Fachärzte (80.537 Euro) gehören zu den Top-Verdienern in

Deutschland.

„Berufe in der Medizin- und Finanzdienstleistungsbranche werden

besonders gut vergütet. Das Gehalt dient auch als Kompensation für

die große Verantwortung und den hohen Arbeitsaufwand in diesen

Bereichen“, so Philip Bierbach, Geschäftsführer von Gehalt.de.

Top-Berufe für Auszubildende

Für Beschäftigte mit einer Ausbildung winkt das höchste Gehalt in

der Regionalverkaufsleitung. Das Bruttojahreseinkommen beträgt hier

73.503 Euro. Pharma-Referenten erzielen mit jährlich 68.558 Euro

ebenfalls hohe Gehälter. Zu weiteren lukrativen Berufen gehören

SAP-Berater (64.909 Euro) und Filialleiter in der Bank (64.737 Euro).

Niedrigstes Einkommen für Berufe im Service-Bereich

Zu den Berufen mit dem niedrigsten Gehalt in Deutschland gehören

vor allem Tätigkeiten in der Gastronomie und Dienstleistungsbranche.

So verdienen Küchenhilfen mit jährlich 22.033 Euro am wenigsten. Auch

die Einkommen von Friseuren (23.002 Euro) und Kellnern (23.873 Euro)

bewegen sich in dem unteren Spektrum der Gehaltsskala.

Grafiker und Designer verdienen unter Akademikern am wenigsten

Grafiker erhalten unter Uni-Absolventen das geringste Gehalt. Mit

einem Bruttojahreseinkommen von 34.194 Euro ist dieser Beruf für

Akademiker am wenigsten lukrativ. Auch Webdesigner erhalten im

Vergleich ein niedriges Gehalt. Sie beziehen im Jahr ein Einkommen

von 36.885 Euro. Pädagogen (38.236 Euro) und Kulturmanager (39.814

Euro) verdienen etwas mehr. Umweltingenieure mit einem Einkommen von

46.011 Euro und Lehrer an privaten Schulen (46.649 Euro) gehören

ebenfalls zu den verhältnismäßig geringer vergüteten Berufen nach der

Uni.

Zur Methodik: Gehalt.de analysierte die jeweils zehn am besten und

am schlechtesten bezahlten Berufe für Akademiker und Nicht-Akademiker

in Deutschland. Die Gehaltsangaben für die Berufe basieren auf

224.385 Datensätzen. Alle Angaben stammen von Beschäftigten ohne

Personalverantwortung aus den letzten 12 Monaten. Bei den Lohnangaben

handelt es sich um Bruttojahresgehälter basierend auf einer

40-Stunden-Woche. Ein Top-Berufe aus dem vergangenen Jahr – Mergers &

Acquisitions – wird in diesem Jahr nicht ausgewiesen, da zu wenig

Daten dafür vorliegen, um eine valide Aussage zu treffen.

Weitere Infos mit allen Ergebnissen finden Sie hier:

https://www.gehalt.de/news/top-und-flop-gehalter-2019

Über GEHALT.de

GEHALT.de ist das führende Gehaltsportal im deutschsprachigen

Raum. Jeden Monat unterstützt die Webseite über drei Millionen

ArbeitnehmerInnen mit vielfältigen Services und wertvollen

Entscheidungshilfen. Das Onlineportal bietet einen kostenfreien

Zugang zu aktuellen Gehaltsdaten und verfügt über die größte

Vergütungsdatenbank in Deutschland.

Das Angebot reicht von spannenden Statistiken, Auswertungen für

einzelne Berufe und Branchen, Informationen zu Themen rund um Gehalt,

Karriere und Arbeitswelt bis hin zu Tipps und Tricks für die

erfolgreiche Gehaltsverhandlung. Ein weiteres Kernelement ist die

integrierte Meta-Jobsuchmaschine, die Anzeigen aller relevanten

Jobbörsen in Deutschland bündelt und darüber hinaus ein zu

erwartendes Gehalt schätzt. Damit bietet Gehalt.de als erste Webseite

in Deutschland einen Gehaltsfinder für Stellenanzeigen.

Pressekontakt:

Artur Jagiello

GEHALT.de

Straßenbahnring 19 | 20251 Hamburg | Germany

jagiello@gehalt.de

Tel: 040 4134 543 900

Original-Content von: Gehalt.de, übermittelt durch news aktuell