Andreas Kalbitz: „Merkels Politsprech erinnert – vor allem in Ostdeutschland – an die Vorwendezeit“ (FOTO)

Der Vorsitzende der AfD-Fraktion im Landtag Brandenburg, AndreasKalbitz, erklärt zum RTL-Sommerinterview von Bundeskanzlerin Merkel:

„Wenn Merkel wieder einmal ihren linken und linksextremistischen

Freunden dankt, indem sie in einem ihrer unsäglichen Sommerinterviews

betont, es habe in Chemnitz auch Demonstrationen gegeben, –die

gezeigt haben – das Konzert zum Beispiel – wie Menschen auch dagegen

aufstehen–, und ihren Semantik-Spezialisten für falsche

Tatsachenbehauptungen sprich Lügen, Lautsprecher Seibert, nicht

entlässt, der von Hetzjagden schwadronierte, dann ist es nur

konsequent, wenn diese Kanzlerin ausdrücklich erklärt: Zur –Aufnahme

von Flüchtlingen … Ich finde, wir sollten den Weg weitergehen, den

wir eingeschlagen haben.–

Dass Merkel und ihre GroKo-Freunde für ihre Massen- und

Messereinwanderungspolitik keine Mehrheit haben, stört diese

Realitätsverweigerer nicht. Nur bei den Unionsfreunden in Bayern und

Sachsen sieht man angesichts der drohenden Landtagswahlen die Perlen

des Angstschweißes immer stärker auf der Stirn von Drehhofer und

Doch-kein-Mob-Kretschmer. Wenn Seehofer die Migration als –Mutter

aller politischen Probleme– bezeichnet, meint er doch in Wirklichkeit

seine Chefin, traut sich nach seinen großspurigen Auftritten und

seinem jämmerlichen Einknicken vor Merkel aber nicht mehr, diese so

offen zu kritisieren. Sie ist die Mutter aller Probleme – und das

wird eine beim Wähler mittlerweile völlig unglaubwürdige, da nicht

authentische CSU in Kürze in Bayern schon schmerzhaft erleben. In

Sachsen werden noch ein paar Monate vergehen, bis die ebenso

unglaubwürdige Merkel-CDU auch dort ihr Desaster erleben wird. Die

Menschen wollen sich nicht länger von dieser sogenannten Union über

den Tisch ziehen lassen, vorgeführt und noch beschimpft werden, wenn

sie ihr Recht auf Meinungs- und Demonstrationsfreiheit in Anspruch

nehmen. Immer mehr Menschen, vor allem im Osten Deutschlands, fühlen

sich angesichts Merkels Politsprech und vor dem Hintergrund ihrer

politischen Sozialisation an die Vorwendezeit erinnert, als die

Herrschenden nicht sehen und nicht hören wollten.“

