Andreas Kalbitz: „Potsdamer Erklärung der Christen in der AfD Nordost setzt deutliches Zeichen für ein christliches Abendland und gegen die drohende Islamisierung Deutschlands“ (FOTO)

Die AfD-Fraktion im Landtag Brandenburg war Gastgeber der Tagung„AfD und Amtskirchen – gemeinsam für ein christliches Abendland“, aufder die „Potsdamer Erklärung der Christen in der AfD Nordost“verabschiedet wurde. Unter den Unterzeichnern der Potsdamer Erklärungwaren u. a. Dr. Michael Adam und Dr. Olaf Kappelt, Vorstand „Christenin der AfD Nordost“, und die AfD-Bundestagsabgeordneten Beatrix vonStorch, Verena Hartmann, Waldemar Herdt und Steffen Kotré. DerVorsitzende der AfD-Fraktion im Landtag Brandenburg, Andreas Kalbitz,erklärt:

„Die Potsdamer Erklärung der Christen in der AfD Nordost ist ein

deutliches Zeichen im Sinne eines klaren Bekenntnisses zu unserer

abendländischen Identität. Das kulturelle Erbe Brandenburgs, das sich

auch in den rund 1800 Kirchen in Brandenburg manifestiert, hat seine

Wurzeln im Christentum. Und dieses Erbe gilt es heute mehr denn je zu

schützen im Kulturkampf gegen die Islamisierung des Abendlandes,

gegen die weitere Islamisierung Deutschlands. Der identitäre

Werte-Anker unserer Gesellschaft ist immer noch weitgehend durch

unser christlich-jüdisches Erbe geprägt. Das betrifft auch die vielen

Menschen, vor allem in Ostdeutschland, die nicht Mitglieder einer der

beiden großen Kirchen sind. Gleichzeitig ist die Potsdamer Erklärung

als Dialogangebot an die Amtskirchen zu verstehen. Dialoge, auch wenn

sie kritisch geführt werden, statt Ausgrenzung, das sollte für

Christen selbstverständlich sein.“

Bitte entnehmen Sie dem Anhang die „Potsdamer Erklärung der

Christen in der AfD Nordost“

Pressekontakt:

Detlev Frye

Telefon (0331) 966-1880

E-Mail: presse@afd-fraktion.brandenburg.de

Zur Nachrichtenzentrale der AfD-Fraktion Brandenburg:

https://www.presseportal.de/nr/130777

Soziale Medien:

Bei Facebook: http://facebook.com/afdfraktion

Im Netz: http://www.afd-fraktion-brandenburg.de

Bei Twitter: https://twitter.com/AfD_FraktionBB

Bei Instagram: https://www.instagram.com/afdfraktionbb/

Original-Content von: AfD-Fraktion im Brandenburgischen Landtag, übermittelt durch news aktuell