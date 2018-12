Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU): „Ich will mir nach der Wahl noch ins Gesicht schauen können“

Vor der Wahl des oder der neuen

CDU-Vorsitzenden beim Parteitag in Hamburg hat Annegret

Kramp-Karrenbauer für einen fairen Umgang in der Partei plädiert.

„Ich will nicht nur am Freitag zur Parteivorsitzenden gewählt werden,

ich will mir nach der Wahl im Spiegel noch ins Gesicht schauen

können. Es geht hier um eine Frage des anständigen menschlichen

Umgangs miteinander“, sagte die Generalsekretärin im phoenix

tagesgespräch. Annegret Kramp-Karrenbauer gilt neben Friedrich Merz

als aussichtsreiche Kandidatin für den Parteivorsitz und steht für

einen Politikstil, der Angela Merkel ähnlich ist. Sie selbst sieht

das anders: „Ich habe mein eigenes Profil und meine eigene Biografie,

darin unterscheide ich mich auch von Angela Merkel. Ich habe sehr

deutlich gesagt, dass dort, wo die Unterschiede liegen, diese

erkennbar sind. Da werde ich auch keine gesteuerte und bewusste

Harmonie suchen. Aber auf der anderen Seite werde ich mich auch nicht

künstlich von Punkten distanzieren, die ich politisch mit Angela

Merkel teile.“

Die CDU müsse sich durch konstruktive Kontroversen wieder

profilieren und ihr eigenes Gewicht wieder stärker erkennen. Das

funktioniere „nicht, indem wir uns so sehr von anderen abgrenzen,

sondern indem wir politische Vorschläge machen, die so überzeugend

sind, dass andere ihren Weg wieder zu uns finden“, so

Kramp-Karrenbauer. Ein wichtiges Thema im kommenden Jahr sei für sie

Europa: „Es ist wichtig, dass wir als CDU unsere Vorstellungen und

unsere Vision von Europa noch einmal deutlich machen. […] Nicht

noch mehr Institutionen und Bürokratie in Brüssel, sondern mehr Ideen

in der Zusammenarbeit der europäischen Staaten untereinander. Europa

gehört in den Wesenskern der CDU hinein.“

Kramp-Karrenbauer kündigte außerdem an, im Falle einer Niederlage

am Freitag das Amt der Generalsekretärin nicht fortführen zu wollen,

der Partei bei Bedarf aber weiter zur Verfügung zu stehen: „Ich

möchte die Delegierten davon überzeugen, mich zur Parteivorsitzenden

zu wählen. Das ist der Plan A und einen Plan B gibt es nicht.“

