ICH, ANTON, SOHN – eine packende Autofiktion erzählt von der Nachkriegszeit

Anton Zetteler kommt nach dem Umzug seiner Mutter in ein Altersheim im Besitz von 15 Fotoalben, denn diese möchte die alten Zeiten ruhen lassen. Beim gelegentlichen Durchstöbern der Schriftstücke und Fotografien wächst in Anton allmählich der Wunsch, sich mit den Lebensläufen seiner Vorfahren näher zu befassen und mehr über die eigene Vergangenheit herauszufinden. Ausgehend von Kurzbiografien einiger seiner Vorfahren schildert Andreas Zapf darin das Leben des Anton Zetteler bis zu seinem 27. Lebensjahr. Vor dem Hintergrund der Nachkriegszeit, des westdeutschen Wirtschaftswunders, der Studentenbewegung und schließlich des „roten Jahrzehnts“ der 1970er Jahre interessiert sich der Protagonist zunehmend für Politik und radikalisiert sich. Sein Anspruch, durch linksextreme, bewaffnete Aktivitäten in der Bundesrepublik Deutschland zur Umwälzung der Weltverhältnisse beizutragen, scheitert gerade noch rechtzeitig.

Der nicht dokumentarische („autofiktive“) Text „ICH, ANTON, SOHN“ entstand als Collage aus teils vor Jahrzehnten angefangenen und verworfenen Manuskriptteilen, aus Briefentwürfen und einem Wust von Zetteln, die ursprünglich zu ganz unterschiedlichen Zwecken notiert und ungeordnet aufbewahrt worden waren. Die sprachlichen Eigenarten der einzelnen Fragmente und ihre zueinander inkongruenten Erzählperspektiven hält Andreas Zapf weitgehend bei. Die Leser werden in dem interessanten Werk von Zapf in die jüngere Vergangenheit geführt und erleben die Nachkriegszeit, die Studentenrevolten und das rote Jahrzehnt in den 70ern hautnah mit.

„ICH, ANTON, SOHN" von Andreas Zapf ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7469-9032-3 zu bestellen.

