AOK Baden-Württemberg: Minister-Initiative für Regionalität zeigt den einzig richtigen Weg für mehr Versorgungswettbewerb / AOK-Chef Hermann hält regionale Beitragssätze aller Kassen für zielführend

„Mit regionaler und oft bis in die Kommunen

hinein reichender Gestaltung von Qualität und Strukturen in der

Gesundheits- und Pflegeversorgung beweisen sich regionale Kassen wie

die AOK Baden-Württemberg jeden Tag erfolgreich im

Versorgungswettbewerb“, so Dr. Christopher Hermann,

Vorstandsvorsitzender der AOK Baden-Württemberg, am Freitag

(07.06.2019) in Stuttgart. Er stellt sich damit nicht nur

entschlossen hinter die Baden-Württembergische Landesregierung und

die Initiative von Sozial- und Integrationsminister Manfred Lucha,

sondern geht noch einen Schritt weiter. Hermann: „Es ist in der Folge

des bewährten, regionalen Versorgungswettbewerbs nur eine konsequente

und zielführende Option, wenn alle Kassen regionale Beitragssätze

anbieten müssten. Damit könnte jeder Versicherte bei der Kassenwahl

Leistung und Preis exakt vergleichen.“

Mit einem Acht-Punkte-Papier intervenierten Lucha und sein

hessischer Amtskollege, Kai Klose, Mitte der Woche gegen die

Zentralisierungsabsichten von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn.

Sie fordern darin die konsequente Zuordnung der Versorgungsgestaltung

und Versorgungsverantwortung einschließlich der Rechtsaufsicht

darüber auf die Landesebene, auf der sie auch „für Bürgerinnen und

Bürger spürbar werden“. Beispielsweise müssten zentrale

Vergütungsvorgaben für die Heilmittelversorgung, wie sie im geltenden

Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG) enthalten sind,

rückgängig gemacht werden, um immensen Preissteigerungen vorzubeugen.

Dass es in regionaler Verantwortung, ohne zentrale Vorgaben und

gemeinsam mit Ärztepartnern besonders erfolgreich geht, zeigt laut

Hermann seit über einer Dekade der Hausarztvertrag mit den

angeschlossenen Facharztverträgen im Land. Dieser von AOK

Baden-Württemberg, dem Hausärzteverband und MEDI Baden-Württemberg

geschaffenen Alternativen Regelversorgung sei wiederholt von

unabhängiger wissenschaftlicher Seite aus die bessere

Versorgungsqualität attestiert worden.

Hermann hält deshalb den Schritt hin zu einer regionalen

Preisgestaltung bei allen Krankenkassen für eine zielführende Option:

„So kommen Versorgungsqualität, Leistungsfähigkeit und Preis dort

zusammen, wo sie für Versicherte und Patienten hoch relevant sind: in

der Region.“ Die AOK Baden-Württemberg stelle sich diesem Wettbewerb

und folge mit dem regionalen Preisaspekt der Monopolkommission und

dem wissenschaftlichen Beirat zur Weiterentwicklung des

Risikostrukturausgleichs beim Bundesversicherungsamt. Beide hätten

sich bereits in ihren vergangenen Expertisen, die teilweise im

Auftrag des Bundesgesundheitsministeriums entstanden sind, für

regionale Beitragssätze ausgesprochen.

