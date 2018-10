AOK-BV kritisiert zusätzliche finanzielle Belastungen der Versichertengemeinschaft

Deutliche Kritik an einer Änderung im geplanten

Pflegepersonal-Stärkungs-Gesetz (PpSG) übt der AOK-Bundesverband. Im

Artikel 7 ist eine Einschränkung der Verjährungsfrist für

Vergütungsansprüche der Krankenhäuser und Rückforderungsansprüche der

Krankenkassen vorgesehen. Demnach soll die bisher für beide Seiten

geltende vierjährige Verjährungsfrist auf zwei Jahre verkürzt werden.

Dazu erklärt der Vorstandsvorsitzende des AOK-Bundesverbandes, Martin

Litsch:

„Nach der gültigen Rechtsprechung des Bundessozialgerichts haben

unserer Beitragszahler und Arbeitgeber sowie die Steuerzahler einen

Rechtsanspruch auf Rückzahlung von Beträgen, die nachweislich zu viel

an Krankenhäuser gezahlt wurden. Diesen Erstattungsanspruch setzen

die Krankenkassen um, da sie sich treuhänderisch um die effiziente

Verwendung der Versichertengelder kümmern. Die geplante Änderung

würde uns nun dazu zwingen, noch früher als bisher den Klageweg zu

beschreiten, um Rückerstattungsansprüche vor Verjährungsverlusten zu

sichern. Dies wird zu einem deutlichen Anstieg entsprechender

Klageverfahren führen.

Besonders kritisch ist in diesem Zusammenhang die geplante

Rückwirkung der Regelung. Mit der gesetzlichen Anordnung einer

Verjährung für bislang noch nicht verjährte Erstattungsansprüche

greift der Gesetzgeber nachträglich in die Rechtsgrundlagen für das

Vorgehen von Krankenkassen bei der Anspruchsregulierung ein und

untergräbt das Wirtschaftlichkeitsgebot. Eine solche echte

Rückwirkung ist verfassungsrechtlich nicht möglich. Im Endeffekt

werden mit einem Schlag die Erstattungsansprüche um zwei Jahre

vermindert, da rechtlich nicht mehr durchsetzbar. Das liefe auf hohe

finanzielle Verluste für die Versichertengemeinschaft hinaus.

Schließlich erschwert die Verkürzung der Verjährungsfrist auch die

Durchsetzung von Patientenansprüchen bei Behandlungs- und

Pflegefehlern sowie anderen Ersatzansprüchen. Denn bis die

Krankenkasse eine ungerechtfertigte Zahlung an Krankenhäuser, zum

Beispiel bei Nichterfüllung von Behandlungsvoraussetzungen,

nachweisen kann, sind in den meisten Fällen bereits weit mehr als

zwei Jahre vergangen.

Aus diesen Gründen lehnen wir vorgesehene Regelung zur

Fristverkürzung und damit auch eine Rückwirkung der Regelung strikt

ab.“

Hintergrund:

Anlass für diesen kurzfristigen Änderungsantrag sind

offensichtlich zwei Urteile des Bundessozialgerichts. Demnach sollen

Krankenhäuser Beträge für besondere Leistungen, so genannte

Komplexpauschalen, zurückzahlen, wenn sie die Voraussetzungen zur

Erbringung dieser Leistungen nicht er-bracht haben. Mit dem

Änderungsantrag soll – so ausdrücklich die Gesetzes-begründung –

erreicht werden, die finanziellen Belastungen der Krankenhäuser zu

verringern.

Pressekontakt:

Dr. Kai Behrens

Telefon: 030 / 34646-2309

Mobil: 01520 / 15603042

E-Mail: presse@bv.aok.de

Original-Content von: AOK-Bundesverband, übermittelt durch news aktuell