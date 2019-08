AOK und aQua aktualisieren Qualitätsindikatoren für die ambulante Versorgung

Der AOK-Bundesverband und das Göttinger

aQua-Institut haben ihr Qualitätsindikatorensystem für die ambulante

Versorgung (QISA) umfassend aktualisiert. Im ersten Schritt sind die

vier QISA-Bände zu Asthma bronchiale und COPD, Diabetes mellitus Typ

2, Koronarer Herzkrankheit sowie zur Pharmakotherapie auf den

aktuellen Stand der medizinischen Wissenschaft gebracht worden. „Auch

die Praxiserfahrungen zahlreicher Ärztinnen und Ärzte, die QISA

bereits zur Messung und Verbesserung der Qualität ihrer Arbeit

nutzen, sind dabei berücksichtigt worden“, sagt Gerhard Schillinger,

Leiter des Stabs Medizin im AOK-Bundesverband. „Die QISA-Indikatoren

tragen dazu bei, mehr Qualitätstransparenz in der ambulanten

Versorgung zu schaffen – wissenschaftlich fundiert und praxisnah.“

Für die Aktualisierung der QISA-Indikatoren haben die Autoren

nationale und internationale Leitlinien geprüft und die Indikatoren –

wo notwendig – modifiziert oder neu formuliert. So wurde

beispielsweise das Intervall für die augenärztliche

Kontrolluntersuchung bei Diabetikern angepasst. Der Band zur

Pharmakotherapie ist unter anderem um einen neuen Indikator zur

rationalen Verschreibung von Antibiotika ergänzt worden. In einem

externen Review-Verfahren wurden die Änderungen unter anderem von

Experten der Universitäten Heidelberg, Marburg und Freiburg

überprüft. „Es zeigt sich, dass unser Indikatorensystem insgesamt

erfreulich stabil ist. Die meisten Indikatoren können beibehalten

werden“, sagt Professor Joachim Szecsenyi, Geschäftsführer des

aQua-Instituts und ärztlicher Direktor der Abteilung Allgemeinmedizin

und Versorgungsforschung des Universitätsklinikums Heidelberg.

„Nachschärfungen im Detail sind etwa hinsichtlich Intervallen oder

Altersgrenzen für diagnostische oder präventive Maßnahmen notwendig.“

Die Aktualisierung aller 13 QISA-Bände soll Anfang 2020 abgeschlossen

sein. Sie stehen allen Interessierten zum kostenlosen Download unter

www.QISA.de zur Verfügung.

Basis für Messung der Versorgungsqualität in Arztnetzen

Zehn Jahre nach dem Start von QISA kommen die Qualitätsindikatoren

inzwischen in zahlreichen Projekten zur Messung und Verbesserung der

ambulanten medizinischen Versorgung zur praktischen Anwendung. So

werden sie im bundesweiten AOK-Projekt „Qualität in Arztnetzen –

Transparenz mit Routinedaten“ (QuATRo) verwendet, um die

Versorgungsqualität der beteiligten Netze zu messen und zu

vergleichen. Aktuell beteiligen sich insgesamt 33 Arztnetze in acht

Bundesländern am QuATRo-Projekt, das seit dem Start 2013 ständig

gewachsen ist. Sie erhalten Feedback zu den Ergebnissen des

Arztnetzes und der einzelnen Praxen, die sie für ihre Qualitätsarbeit

nutzen können. Die QISA-Indikatoren werden außerdem in der

Versorgungsforschung oder zur Evaluation von Versorgungsmodellen

genutzt.

Über 130 sorgfältig begründete Qualitätsindikatoren

Das Qualitätsindikatorensystem QISA ist das Produkt einer

langjährigen Zusammenarbeit zwischen AOK-Bundesverband und dem

Göttinger Institut für angewandte Qualitätsförderung und Forschung im

Gesundheitswesen (aQua). Es umfasst über 130 sorgfältig begründete

Qualitätsindikatoren, die Qualität in der Arztpraxis messbar machen

und die Bewertung der ambulanten Versorgung in ihrer ganzen Breite

ermöglichen. Es beleuchtet in erster Linie Aspekte der hausärztlichen

Grundversorgung, aber auch Themen der Spezialversorgung durch

Fachärzte.

Pressekontakt:

Ihr Ansprechpartner in der Pressestelle:

Dr. Kai Behrens

Telefon: 030 / 34646-2309

Mobil: 01520 / 15603042

E-Mail: presse@bv.aok.de

Original-Content von: AOK-Bundesverband, übermittelt durch news aktuell