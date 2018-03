START » Posts tagged with » medizin

Attraktive Arbeitgeber im Gesundheits- und Sozialwesen ausgezeichnet – Die Gewinner des Wettbewerbs «Beste Arbeitgeber Gesundheit & Soziales 2018» stehen fest – Great Place to Work Initiative zeichnet 27 Kliniken, Pflege- und Sozialeinrichtungen sowie ambulante Versorgungsdienste für besonderes Engagement bei der Gestaltung einer attraktiven Arbeitsplatzkultur für die Mitarbeitenden aus Gute und attraktive Arbeitsbedingungen zu schaffen in der Pflege und in sozialen Betreuungsdiensten – […]

(Korrektur: Medizinische Versorgung für Obdachlose und Flüchtlinge: Angehende Mediziner des Asklepios Campus Hamburg eröffnen studentische Poliklinik im „CaFée mit Herz“) Sperrfrist: 26.02.2018 14:00 Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf der Sperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist. – „StuPoli“ bietet wöchentliche Sprechstunde unter ärztlicher Aufsicht an – Zielgruppe sind Nicht-Versicherte – meist Obdachlose oder Flüchtlinge Bitte beachten Sie die Änderung der Laborgesellschaft im dritten Absatz. Es folgt die korrigierte Meldung. Rund 20 Medizinstudenten des […] Weiterlesen …

Patientensicherheit durch bessere intersektorale Zusammenarbeit in der Chirurgie Pressemitteilung zum Bundeskongress Chirurgie in Nürnberg Patientensicherheit, Hygiene, Qualitätsindikatoren und Fehlermanagement standen beim 20. Bundeskongress Chirurgie in Nürnberg im Vordergrund der Diskussionen und Fortbildungen. „Die Ansätze aus dem Koalitionsvertrag zur sektorenübergreifenden Versorgung müssen jetzt im Sinne der Patientensicherheit in die Tat umgesetzt werden“, fordert Prof. Dr. med. Dr. h.c. Hans-Joachim Meyer, Präsident des Berufsverbandes der […] Weiterlesen …

Tränen, Schmerz und Kinderglück / Reportage über zwei Hebammen und ihr Geburtshaus in Diez an der Lahn am Mittwoch, 28. Februar 2018, 21 Uhr im SWR Fernsehen (FOTO) „Ich bin schwanger und nicht krank“ – so empfinden es viele Frauen, die sich fragen, wo sie ihr Kind zur Welt bringen wollen. Statt Klinik wählen sie lieber das Geburtshaus. Ein Ort fast wie zu Hause. Die Hebammen Nadine Ulbricht und Conny Klemm haben im rheinland-pfälzischen Diez ihr eigenes Geburtshaus gegründet, eines von nur etwa […] Weiterlesen …

Anspruchsvolle Operationen: Viel Erfahrung reduziert Sterblichkeitsrate Wenn es um die eigene Gesundheit geht, spielt Entfernung bei planbaren Eingriffen fast keine Rolle. Dies geht aus der repräsentativen Bevölkerungsbefragung „Qualität in der stationären Versorgung“ im Auftrag der AOK Hessen hervor. Insgesamt 94 Prozent der Befragten begrüßen gesetzliche Regelungen für Mindestmengen bei Operationen und sind bereit, auch weitere Wege zu fahren, um in entsprechend […] Weiterlesen …

Krebsaktionstag 2018 – Gemeinsam gegen Krebs / Mit RTL-Moderatorin Susanne Klehn Deutschlands größte Publikumsveranstaltung zum Thema Krebs öffnet am 24. Februar in Berlin ihre Pforten Krebsexperten treffen, Wissen erweitern, Selbsthilfegruppen kennenlernen: Der 8. Krebsaktionstag bietet Ihnen aktuellste Informationen rund um das Thema Krebs. Betroffene, Angehörige und Interessierte sind herzlich eingeladen, an der kostenlosen Veranstaltung teilzunehmen. Zudem führt Susanne Klehn, TV-Moderatorin und Botschafterin der Deutschen Krebshilfe für […] Weiterlesen …

15. Februar: Internationaler Kinderkrebstag / Deutsche Krebshilfe unterstützt Forschung für die Jüngsten (wad) – „Ich habe es geschafft“. Nach einem langen Jahr voller Hoffen und Bangen, 14 überstandenen Chemotherapien und einer Operation, ist der siebenjährige Nils zuversichtlich, seine Krebserkrankung zu bewältigen. Um allen an Krebs erkrankten Kindern wie Nils gute Chancen auf Heilung zu ermöglichen, fördert die Deutsche Krebshilfe zahlreiche Projekte zur Bekämpfung von Krebs im Kindesalter. […] Weiterlesen …

Patientensicherheit: Fehler im OP erkennen und vermeiden / Fehlerkultur – Ein zentrales Thema auf dem Bundeskongress Chirurgie in Nürnberg Aus Sicht von Patienten steht die Ergebnisqualität bei chirurgischen Eingriffen immer im Vordergrund. Mindestmengen und die Spezialisierung innerhalb der Chirurgie sind ein wichtiger Bestandteil, um die bereits hohe Qualität in deutschen OP-Sälen weiter zu verbessern. Potenzielle Risiken und Fehlerquellen müssen erkannt, aufgetretene Fehler selbstkritisch aufgearbeitet werden. Beim 20. Bundeskongress Chirurgie in Nürnberg am 23. und […] Weiterlesen …

Maag: Gesundheitssystem zukunftsfest ausbauen Koalitionsvertrag ist starkes Signal für bessere Pflege und gute medizinische Versorgung Am gestrigen Mittwoch haben CDU, CSU und SPD ihre Koalitionsverhandlungen abgeschlossen und den Koalitionsvertrag veröffentlicht. Hierzu erklärt die gesundheitspolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Karin Maag: „Unabhängig vom Einkommen und Wohnort werden sich unsere Bürgerinnen und Bürger in Deutschland auch künftig auf eine gute, flächendeckende medizinische […] Weiterlesen …