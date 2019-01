Arbeitsunfälle auf Allzeit-Tief / Bericht Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit 2017 veröffentlicht (FOTO)

Mit 21.772 Fällen ging die Zahl der anerkannten Berufskrankheitenim Jahr 2017 um 2,5 Prozent zurück. Auch die Anzeigen auf Verdachteiner Berufskrankheit sanken um 0,5 Prozent. 954.627 und damit 0,5Prozent weniger meldepflichtige Arbeitsunfälle ereigneten sich 2017im Vergleich zum Vorjahr. Mit umgerechnet 22,5 Arbeitsunfällen pro1000 Vollarbeiter wird damit der niedrigste Stand seit Bestehen derBundesrepublik erreicht. Die Wegeunfälle hingegen stiegen um rund 2,5Prozent auf 193.150 Fälle an. Nach Schätzungen der Bundesanstalt fürArbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) fielen 2017 etwa 669Millionen Erwerbstage durch Arbeitsunfähigkeit aus. Dies führte zueinem Produktionsausfall anhand der Lohnkosten von 76 MilliardenEuro. Durch Verlust an Arbeitsproduktivität gingen der deutschenVolkswirtschaft damit rund 136 Milliarden Euro an Bruttowertschöpfungverloren.

Im Jahr 2017 war jeder Beschäftigte durchschnittlich 16,7 Tage

arbeitsunfähig. Nach wie vor hat die Diagnosegruppe

„Muskel-Skelett-Erkrankungen“ mit knapp einem Viertel (22,5%) den

größten Anteil an den Ausfalltagen aufgrund von Krankschreibung. Die

Diagnosegruppe „Psychische und Verhaltensstörungen“ folgt mit 16

Prozent auf Rang zwei, während „Krankheiten des Atmungssystems“

Ursache für etwa als jeden siebten Ausfalltag (13,9 %) waren.

Die Zahl der Verrentungen aufgrund verminderter Erwerbsfähigkeit

blieb insgesamt stabil. Mit 165.638 Fällen in 2017 gab es einen

Rückgang zum Vorjahr um 4,8 Prozent. Mit 43 Prozent bleiben

„Psychische und Verhaltensstörungen“ mit großem Abstand häufigste

Ursache für eine vorzeitige Verrentung.

Diese und weitere Ergebnisse enthält der Bericht „Sicherheit und

Gesundheit bei der Arbeit“ (SuGA), den die BAuA jährlich im Auftrag

des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) erstellt.

Über die statistischen Ergebnisse hinaus wirft der SuGA 2017 auch

einen Blick auf die Entwicklungen von Sicherheit und Gesundheit bei

der Arbeit. Dabei präsentiert er unter anderem Ergebnisse aus der

Arbeitszeitbefragung 2017 zur ständigen Erreichbarkeit und zur

Erholung. So gibt mehr als jeder zweite Vollzeitbeschäftigte (56

Prozent) an, vollständig erholt die Arbeit aufzunehmen. Mehr als

jeder vierte Befragte (28 Prozent) fühlt sich nur teilweise, etwa

jeder sechste (16 Prozent) gar nicht erholt bei Arbeitsbeginn. Der

Anteil der Erholten sinkt mit der Dauer der Arbeitszeit und der Menge

der geleisteten Überstunden. Ebenso wirken sich versetzte

Arbeitszeiten und regelmäßige Wochenendarbeit negativ auf die

Erholung aus. Wer erholt die Arbeit beginnt, berichtet über eine

geringere körperliche und emotionale Erschöpfung. Der Einfluss auf

die eigene Arbeitszeit und eine gute Work-Life-Balance wirken sich

positiv auf den Erholungszustand aus. Insbesondere kurzfristige

Änderungen der Arbeitszeit, aber auch ständige Erreichbarkeit haben

einen negativen Einfluss auf die Erholung.

Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit – Berichtsjahr 2017.

Unfallverhütungsbericht Arbeit; 1. Auflage; Dortmund: Bundesanstalt

für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 2018; ISBN: 978-3-88261-252-3;

286 Seiten; DOI: 10.21934/baua:bericht20181212. Eine Version im

PDF-Format zum Herunterladen gibt es im Internetangebot der BAuA

unter www.baua.de/publikationen.

Weitere Informationen unter www.baua.de/suga.

