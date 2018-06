ASB leistet Nothilfe nach Vulkanausbruch in Guatemala

Nach dem gewaltigen Ausbruch des Vulkans

„Fuego“ in Guatemala, der bislang mindestens 110 Todesopfer und

Hunderte Vermisste gefordert hat, stellt der ASB mit Unterstützung

der deutschen Botschaft in Guatemala und des Auswärtigen Amtes

Nothilfefonds bereit. In der Katastrophenregion beschafft der ASB nun

Hilfsgüter und verteilt sie an die Überlebenden, vornehmlich in der

betroffenen Region Escuintla.

„Vor allem Hilfsgüter wie Hygieneartikel, aber auch Zugang zu

sauberem Wasser und Sanitärversorgung werden in den improvisierten

Notunterkünften in der Katastrophenregion dringend gebraucht „,

berichtet Sophia Buller, Mitarbeiterin des ASB-Länderbüros in

Lateinamerika. „Darum wird der ASB diese Hilfe den Überlebenden

umgehend bereitstellen.“

Der 3.763 Meter hohe Feuervulkan, der 35 Kilometer südwestlich der

Hauptstadt Guatemala-Stadt liegt, ist schon seit Monaten aktiv. Als

der Vulkan am Sonntag, den 3.Juni ausbrach, begruben glühende Lava-,

Geröll- und Schlammlawinen zahlreiche Dörfer unter sich. Ganze

Landstriche wurden mit Asche bedeckt.

Bislang mussten mehr als 12.500 Menschen ihre Häuser verlassen,

die nun in Notunterkünften versorgt werden. Die Such- und

Rettungsmaßnahmen mussten aufgrund der Gefahr von Erdrutschen infolge

heftiger Regenfälle vorübergehend unterbrochen werden. Überdies setzt

sich die Aktivität des Vulkans weiter fort.

Die guatemaltekische Regierung hat in den betroffenen Regionen den

Notstand ausgerufen und um internationale Hilfe gebeten. Um diese

Hilfsmaßnahmen schnell ausweiten und mehr Menschen helfen zu können,

ruft der ASB zu Spenden auf.

Helfen auch Sie mit Ihrer Spende.

Stichwort: Vulkanausbruch Guatemala

Spendenkonto:

IBAN: DE21 3702 0500 0000 0018 88

Bank für Sozialwirtschaft

BIC: BFSWDE33XXX

Weitere Informationen und Interviewanfragen:

ASB-Pressestelle: Alexandra Valentino, Telefon: (0221) 4 76 05-324,

E-Mail: presse@asb.de

Original-Content von: ASB-Bundesverband, übermittelt durch news aktuell