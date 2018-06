Neues duales Studienangebot Systemgastronomie-Management ab Oktober 2018

(Mynewsdesk) Der Aufsichtsrat der BA Sachsen hat der Einführung der Studienrichtung ?Systemgastronomie-Management? an der Staatlichen Studienakademie Plauen einstimmig zugestimmt. Bereits zum Oktober 2018 wird das Studienangebot um diese neue Studienrichtung erweitert. Wie viele Branchen sucht auch die Systemgastronomie, darunter zahlreiche Franchise-Systeme, dringend nach qualifiziertem Personal. Die Berufsakademie Sachsen hat daher gemeinsam mit dem Bundesverband der Systemgastronomie (BdS) und dessen Mitgliedern die Studienrichtung ?Systemgastronomie-Management? entwickelt. ?Dieser bislang einzigartige Studiengang deckt mit Sicherheit den Bedarf an Führungskräften unserer mannigfaltigen Branche sehr gut ab. Ich freue mich, dass bereits Bewerbungen aus BdS-Mitgliedsunternehmen in der Studienakademie eingegangen sind?, so Hauptgeschäftsführerin Andrea Belegante.

Die neue Studienrichtung im Studiengang ?Handel und Internationales Management? und Leitung von Prof. Dr. Juliane Fuchs soll dazu beitragen, den steigenden Bedarf an Fach- bzw. Führungskräften in der Systemgastronomie zu decken. Das Studium vermittelt sowohl betriebswirtschaftliche Kenntnisse als auch Know-how in den Bereichen Service-Management, Controlling, Ernährungs- und Lebensmittelsicherheit, Warenkunde sowie interkulturelle Kommunikation. Zudem ist der Aufbau und die Entwicklung von Franchise-Unternehmen Bestandteil des dreijährigen Studiums mit dem Abschluss Bachelor of Arts.

Diese speziell auf die Bedürfnisse der Branche zugeschnittene Studienrichtung ist bundesweit einmalig und erfüllt mit seinem Dualen Studienkonzept die Forderung nach einem ausgeprägten Praxisbezug. Die zahlreichen im Verband organisierten Unternehmen zeigen daher großes Interesse am neuen Studienangebot.

Interessenten können sich zum Studienstart 1. Oktober 2018 ab sofort bewerben.

Kontaktadresse:

Berufsakademie Sachsen – Staatliche Studienakademie Plauen

Melanchthonstr. 1/3

08523 Plauen

www.ba-plauen.de

