„auf einen blick“ ehrt mit der „Helden des Alltags“-Gala selbstlose und vorbildliche Menschen (FOTO)

Preisgelder in Höhe von 12.000 Euro, Moderator Jörg Pilawa und

zahlreiche prominente Gäste feiern die Preisträger, Michael Schulte

begeistert mit „You let me walk alone“

Bereits zum sechsten Mal zeichnet die Programmzeitschrift auf

einen Blick vorbildliche Menschen für ihr selbstloses Handeln und

ihren sozialen Einsatz aus. Die Aktion „Helden des Alltags“ richtet

sich dabei an Menschen, die große Schicksalsschläge gemeistert und

sich selbstlos für andere eingesetzt haben. Die Preisverleihung

findet im Rahmen einer exklusiven Abendgala im Hamburger

Kehrwieder-Theater statt. Durch den Abend führt Jörg Pilawa.

„Zum sechsten Mal feiern wir mit unserem Preis Menschen, die es

wirklich verdient haben, gefeiert zu werden – die Helden des Alltags.

Es sind Menschen, die auf unfassbare Weise über sich hinausgewachsen

sind. Für sich oder für andere. Die nicht nur reden, sondern

anpacken“, sagt Jan von Frenckell, Chefredakteur auf einen Blick.

„Unser Team hat 216 Fälle recherchiert, 20 Helden haben wir unseren

Leserinnen und Lesern in auf einen Blick vorgestellt, fünf von ihnen

sind unsere Preisträger 2018. Natürlich hat keiner unserer Helden die

Welt von Grund auf verändert – aber jeder hat sie ein kleines

Stückchen besser gemacht. Oft gemeinsam, mit anderen. Und sie zeigen,

dass jeder ein Held sein kann.“

Zu den Gästen gehören zahlreiche Prominente wie Elisabeth Lanz,

Till Demtrøder, Sebastian Ströbel, Wolfgang Bosbach, Luise Bähr, Nina

Bott, Rhea Harder-Vennewald, Ralph Morgenstern, Wanda Perdelwitz,

Christian Rach und Helmut Zierl.

Namhafte Künstler umrahmen mit ihren musikalischen Beiträgen die

Preisverleihung: ESC-Teilnehmer und Popstar Michael Schulte und die

Nachwuchskünstler von The Voice Kids Jil Kübler, Leni Zieglmeier und

Marissa Hirschy werden auf der Bühne performen. Ein weiteres

Highlight ist der Musik Act der Hamburger Musicalhauptdarsteller von

Mary Poppins.

Ermittelt wurden die „Helden des Alltags“ durch eine Abstimmung

unter den Lesern von auf einen Blick sowie einer Redaktionsjury.

Insgesamt werden die Gewinner mit Geldpreisen in Höhe von 12.000 Euro

geehrt. Prominente Laudatoren übergeben die Preise an die Helden

2018.

Die prämierten Helden 2018:

Dominik Lemcke (29) & Denise Soboll (28) aus Berlin Dominik

Lemckes Ehefrau Franziska (25) starb, als sie mit ihrem dritten Kind

schwanger war. Seitdem hilft ihre beste Freundin Denise Soboll der

jungen Familie, unterstützt den Witwer und seine drei Kinder und

startete einen Spendenaufruf für die Familie. Den Preis übergibt Jörg

Pilawa.

Hannah Schmidt (16) aus Schwerte in Nordrhein-Westfalen Weil sie

nicht länger zusehen wollte, wie ihre Mitschüler beschimpft, bedroht

und im Internet gedemütigt werden, gründete sie die

Arbeitsgemeinschaft „Die Medienscouts“ und macht sich so für die

Betroffenen und gegen Mobbing stark. Die 16-Jährige erhält den Preis

von Schauspielerin Ronja Forcher (Der Bergdoktor), die in ihrer

Schulzeit ganz persönliche Mobbingerfahrungen gemacht hat.

Projektgruppe „Soulkids“ aus Hamburg

Für die 15-köpfige Gruppe der gemeinnützigen „Stiftung phönikks“

ist das gemeinsame Musizieren ihr Ventil. So verarbeiten die jungen

Mitglieder von „Soulkids“ die seelischen Wunden, die die Krankheit

Krebs bei ihnen hinterlassen hat – sie sind entweder selbst betroffen

oder haben nahe Verwandte verloren. Die Laudatio hält

Singer-Songwriter Michael Schulte.

Johanna (26) & Daniel Rosenkranz (28) aus Freiburg

Das Ehepaar wurde jeweils durch eine Organspende gerettet: Sowohl

Daniel als auch Johanna bekamen ein Spenderherz transplantiert. Heute

machen die Beiden immer wieder deutlich, wie viele Leben eine

Organspende retten kann, indem sie offen über das Thema sprechen und

aufklären. Gemeinsam bemühen sie sich, Betroffenen zu helfen, Fragen

zu beantworten, Tipps zu geben und Vorurteile abzubauen. Den Preis

übergibt Schauspielerin Elisabeth Lanz (Tierärztin Dr. Mertens).

Benjamin Kennedy (35) aus Uganda

Benjamin Kennedy war erst elf, als seine Mutter an Aids starb.

Seinen Vater kannte er nicht. Er hatte keine Chance auf einen

weiterführenden Schulbesuch oder eine Zukunft, bis ihn die Leiterin

eines Waisenhauses unter die Fittiche nahm. Heute ist er Leiter des

Ausbildungsprogramms „Skill Up!“ in Uganda. Das Projekt „Skill Up!“

ermöglicht arbeitslosen Jugendlichen in vier Entwicklungsländern eine

Existenz in der eigenen Heimat und ist Teil der großen

Ausbildungsinitiative, die von der Welthungerhilfe durchgeführt und

betreut wird. Initiatorin Gudrun Bauer hält die Laudatio für den

Preisträger.

Partner der Veranstaltung

Die Deutsche Fernsehlotterie ist Hauptsponsor. Weitere Partner

sind Stage Entertainment, eines der weltweit führenden

Live-Entertainment-Unternehmen, das Hanseatische Wein- und Sekt

Kontor Hawesko, die ARCOTEL Hotels, das Hamburger Familienunternehmen

wibo, die HypoVereinsbank (UniCredit) und die Marke TENA des

Gesundheitsunternehmens Essity.

