Aufgehorcht! 779 Hörakustiker erhielten Gesellenbrief: Die besten Hörakustiker in Deutschland ausgezeichnet (FOTO)

Am 14. Juli 2018 war es wieder soweit: Nach drei Jahren dualerAusbildung legten 779 Lehrlinge des Hörakustiker-Handwerkserfolgreich ihre Gesellenprüfung ab. Die Absolventen wurden im Rahmender bundesweit größten Freisprechung eines Gesundheitshandwerks inDeutschland mit den Worten „Hiermit spreche ich Sie von Ihren Rechtenund Pflichten als Auszubildende frei“ von Marianne Frickel,Präsidentin der Bundesinnung der Hörakustiker (biha), freigesprochen.

Die beste theoretische Prüfung schrieb Theresa Bauer aus Cham

(Bayern), die bei Hörakustik Duschner lernte. Die beste praktische

Prüfung legte Friederike Bersem aus Bonn (Nordrhein-Westfalen) ab.

Ausgebildet wurde die 22-Jährige bei Fielmann in Kaiserslautern. Sie

erreichte gleichzeitig das beste Prüfungsergebnis insgesamt und wurde

somit als Bundesbeste doppelt ausgezeichnet.

Der hochqualifizierte Nachwuchs einer wachsenden Branche, die

Handwerk und Digitalisierung verbindet und langfristige, berufliche

Perspektiven schafft, feierte seinen Abschluss im großen Rahmen mit

rund 1.500 Familienangehörigen und Freunden in der Musik- und

Kongresshalle Lübeck (MUK). Karl-Heinz Schneider, Vize-Präsident des

Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH), ehrte die

Junggesellinnen und Junggesellen: „Sie haben eine Ausbildung

absolviert, die als –best-practice– in Europa gilt. Ihr Beruf zählt

zu unseren anspruchsvollsten und zugleich faszinierendsten Berufen im

Handwerk. Diese Ausbildung ist Ihr Schlüssel für eine gute Zukunft.

Von den ausgezeichneten Ausbildungsbedingungen auf dem Campus

Hörakustik hier in Lübeck konnte ich mich selbst schon überzeugen.“

Der anspruchsvolle Beruf des Hörakustikers ist eine beliebte

Alternative zum (medizinischen) Studium. Die Branche wächst und immer

mehr junge Menschen möchten Hörakustiker werden: Derzeit bildet die

Akademie 3.200 Auszubildende aus, allein 2018 haben mehr als 1.000

junge Menschen ihre Ausbildung in einem der rund 6.400

Meisterbetriebe begonnen. Kein Wunder: In diesem Gesundheitshandwerk

herrscht Vollbeschäftigung mit langfristigen Perspektiven. „Die

Zukunft ist nicht nur abwechslungsreich für die jungen Hörakustiker,

sie ist auch sicher“, sagt Marianne Frickel. So haben so gut wie alle

Absolventen ihren Arbeitsvertrag bereits in der Tasche, die meisten

werden direkt von ihrem Ausbildungsbetrieb übernommen.

Hintergrund zum Hörakustiker-Handwerk: In Deutschland gibt es etwa

5,4 Millionen Menschen mit einer indizierten Schwerhörigkeit, Tendenz

steigend. Schwerhörigkeit zählt zu den zehn häufigsten

gesundheitlichen Problemen. Mit rund 6.400 Hörakustiker-Betrieben und

rund 15.000 Hörakustikern versorgt das Hörakustiker-Handwerk bereits

ca. 3,5 Millionen Menschen mit qualitativ hochwertigen, volldigitalen

Hörsystemen. Die Bundesinnung der Hörakustiker (biha) KdöR vertritt

die Interessen der Hörakustiker in Deutschland.

Neben der Erstversorgung des Kunden ist der Hörakustiker auch für

die begleitende Feinanpassung mit wiederholten Überprüfungen und

Nachstellungen der Hörsystemfunktionen zuständig. Außerdem

organisiert er – wenn der gesetzliche Anspruch besteht – die

Kostenübernahme durch die gesetzlichen Krankenversicherungen und

steht für Wartung und Reparaturen der Hörsysteme bis zu einem

gewissen Grad zur Verfügung. Darüber hinaus berät er zu Gehörschutz

und speziellem technischem Zubehör. Hörakustiker verfügen über

theoretisches Wissen aus der Akustik, Audiologie, Psychologie und

Hörsystemtechnik und über praktische Fertigkeiten zur Audiometrie.

