Aufklärung ist zwingend nötig – Kommentar von Julia Lehmann

Es ist ein Stoppschild, das der Hauptausschuss der

Bezirksverordnetenversammlung Tempelhof-Schöneberg aufgestellt hat: Der Bezirk

will nicht mehr Häuser im Vorkaufsrecht erwerben, um sie dann der umstrittenen

Genossenschaft “Diese eG” zu übergeben.

In Friedrichshain-Kreuzberg bekam die Genossenschaft fünf Häuser, für die der

Bezirk das Vorkaufsrecht geltend gemacht hatte. In Tempelhof-Schöneberg war es

eine Immobilie mit 39 Wohnungen, die die “Diese eG” über das Bezirksamt

übernahm. Mit diesem “Geschäftspartner” soll nun – zumindest in

Tempelhof-Schöneberg – Schluss sein.

Die Genossenschaft konnte die Käufe nur mit Hilfe der Politik stemmen.

Umstritten ist, ob dabei im Zusammenspiel zwischen Bezirken, Senat und

Investitionsbank (IBB) Regeln für Förderleistungen gebrochen wurden.

Warum also vergab die IBB die Kredite trotz wirtschaftlicher Risiken? Wurde

eventuell indirekt Geld der Steuerzahler für hochriskante Immobiliengeschäfte

verwendet, nur damit Wohnungen nicht auf den freien Immobilienmarkt kamen? Der

Rechnungshof muss die Vorgänge prüfen und eine Bewertung abgeben.

