Ausbildungsstart 2019: 200 Auszubildende starten Karriere bei TUI Einführungstage helfen beim Start und vermitteln Konzernstrategie

200 Auszubildende in Deutschland starten in

diesen Tagen mit TUI ins Arbeitsleben. In den kommenden zweieinhalb

bis dreieinhalb Jahren werden sie bei der TUI Deutschland und

weiteren deutschen Gesellschaften des Konzerns wie TUI Cruises, TUI

Infotec, TUI Customer Service, TUI fly und Gebeco ausgebildet. Die

Ausbildungsberufe sind vielseitig und reichen von Tourismus-

kaufleuten über Fachinformatiker, Kaufleute für Büromanagement und

Dialogmarketing, Fluggerätmechaniker bis hin zum Dualen Studium im

Bereich Business Administration oder Wirtschaftsinformatik. Bereits

zum zweiten Mal beginnen bei TUI junge Menschen eine Ausbildung zur

Kauffrau/zum Kaufmann im E-Commerce. An der Entwicklung des noch

jungen Berufsbildes hatte die TUI mitgewirkt, um dem steigenden

Bedarf nach qualifizierten Mitarbeitern für digitale Vertriebswege

gerecht zu werden.

Mit einer Einführungswoche starten die angehenden TUI

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Campus Hannover beim führenden

Tourismuskonzern der Welt. Dabei erhalten sie erste Einblicke in die

Strukturen und Abläufe des Unternehmens. Zudem lernen sie die

Unternehmensstrategie sowie ihre Mitauszubildenden kennen und

erfahren alles Wissenswerte zum Ausbildungsverlauf. So haben aktuelle

Auszubildende einen Escape-Room entwickelt, um die Entwicklung der

TUI Group zum globalen, digitalen Plattformunternehmen zu vermitteln.

Info: Über ihren Ausbildungsalltag berichten die Azubis regelmäßig

auf dem TUI Azubi-Blog (www.tui-azubiblog.de).

