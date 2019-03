Ausstellungseröffnung / Opening: Between Us

Donnerstag, 14. März, 19.30 Uhr

Wir freuen uns, Sie und Ihre Freunde zur Eröffnung am Donnerstag, den 14. März, um 19.30 Uhr einzuladen.

Begrüßung & Einführung

Daniel Gahr (Vorstandsvorsitzender/Chairman of the Board of Management Mainzer Stadtwerke AG & Stiftung Kunsthalle Mainz)

Markus Müller (Intendant/Artistic director Staatstheater Mainz)

Prof. Dr.-Ing. Gerhard Muth (Präsident/President Hochschule Mainz)

Stefanie Böttcher (Leiterin/Director Kunsthalle Mainz)

Honne Dohrmann (Direktor/Director tanzmainz)

Prof. Florian Jenett (Hochschule Mainz, Kodirektor/Codirector Motion Bank)