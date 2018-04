Baden-württembergischer AfD-Landtagsabgeordneter Emil Sänze: Geburtstagsfeier von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Bündnis 90/Die Grünen) ist selbstherrlich und bürgerfern

Die Landesregierung von Baden-Württemberg trägt

am 17. Mai 2018 einen Empfang aus Anlass des 70. Geburtstags von

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Bündnis 90/Die Grünen) aus.

Verbunden werden soll dieser Festakt mit einem Symposium, das sich

mit dem Thema „Demokratische Öffentlichkeit neu denken“ befasst. Der

stellvertretende Vorsitzende der AfD-Fraktion, Emil Sänze, übt

heftige Kritik an dieser Veranstaltung, die bereits in einer von ihm

gestellten kleinen Anfrage an die Regierung mündete. Als

problematisch sieht Sänze vor allem die seines Erachtens in der

Veranstaltung zum Ausdruck kommende Vermischung privater und

öffentlicher Aspekte sowie zunehmende Distanz zwischen

selbstherrlicher Politik und zu Untertanen degradierten Bürgern.

Vermischung von Privat- und öffentlicher Sphäre

Sänze kritisiert die Veranstaltung als Vermischung eines privaten

Lebensereignisses des Ministerpräsidenten mit einer öffentlichen

staatlich finanzierten Veranstaltung. „Es ist ja schön für Herrn

Kretschmann, wenn er seinen 70. Geburtstag begehen kann, und ich

wünsche ihm noch viele möglichst von zunehmender Altersweisheit

geprägte Lebensjahre.“ Allerdings solle er seine Geburtstage

möglichst privat feiern, diese selbst und nicht aus der Staatskasse

finanzieren und sich im öffentlichen Bereich auf eine vernünftige

Politik im Sinne der den Staat tragenden Bürger konzentrieren, denn

dafür sei er gewählt und nicht etwa zur Ausrichtung von bürgerfernen

Festakten schon gar nicht zu seinen eigenen Ehren. „Dass er seinen

Jubiläumsgeburtstag öffentlich begehen muss und dafür öffentliche

Mittel und hart erarbeitete Steuergelder in Anspruch nimmt, ist aus

meiner Sicht überhaupt nicht nachvollziehbar und des Amtes eines

Ministerpräsidenten unwürdig“, so der AfD-Politiker.

Selbstherrlich und bürgerfern

Zudem kritisiert Sänze, dass die Veranstaltung in keinerlei

Verhältnis zum Nutzen für die Bürger stehe und die Abgehobenheit der

politischen Eliten unterstreiche. Der Bürger frage sich zu Recht,

warum die führenden Politiker sich des Öfteren luxuriöse Festakte

leisteten, obwohl sie dies aufgrund ihrer üppigen finanziellen

Ausstattung und ihres Sozialprestiges überhaupt nicht nötig hätten.

Die Politiker hätten dem Nutzen der Bürger zu dienen. Die Diskrepanz

zwischen dem in Saus und Braus lebenden Politikadel und dem Volk, das

es in großen Teilen schwer hätte, über die Runden zu kommen, sei

untragbar und nicht vermittelbar. „Die Politik hat dem Bürger zu

dienen und hat sich nicht auf Kosten der Bürger zu bedienen“, ließ

Sänze verlauten. Äußerste Sparsamkeit und Bürgernähe sei bei der

Verwendung öffentlicher Mittel angeraten, sodass bereits das

Symposium an sich ohne Verknüpfung mit dem Geburtstag unter

Legitimationsdruck geriete. Die Verbindung dieser

Steuergeldverschwendung mit dem Ansinnen, „demokratische

Öffentlichkeit neu zu denken“ grenze „an eine Unverschämtheit und

stelle eine Verhöhnung des Souveräns dar, dem sich selbst der

Ministerpräsident unterzuordnen habe“. Der Ministerpräsident gebärde

sich „selbstherrlich und bürgerfern“.

Kleine Anfrage gestellt

Unter dem Eindruck des durch die Geburtstagsveranstaltung

entstandenen Klärungsbedarfs hat Sänze eine kleine Anfrage bei der

Regierung eingereicht. Ziel dieser Anfrage sei es „zu prüfen, ob und

inwieweit das Symposium –Demokratische Öffentlichkeit neu denken– aus

Anlass des 70. Geburtstages des Ministerpräsidenten dem Maßstab einer

der Sparsamkeit mit öffentlichen Mitteln verpflichteten, Öffentliches

und Privates trennenden und am konkreten Bürgernutzen orientierten

Regierung genügt.“

