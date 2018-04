Eventnacht: Bunte Variationen der Kunst unter Palmen

Am Samstag, den 5. Mai 2018, können Gäste des BADEPARADIES SCHWARZWALD großartige Showelemente und einzigartige Künstler erleben. An der Eventnacht ?Varieté unter Palmen? stehen Akrobatik, Gesang und Schwarzwälder Prominenz auf dem vielfältigen Programm.

Von 18 ? 20.30 Uhr verwandelt sich die PALMENOASE der Erlebnis- und Erholungswelt in eine Bühne für begeisternde Talente aus Nah und Fern. Der amtierende Weltmeister im einarmigen Springen und ?Master of Headbalance? Rodolfo Reyes, beeindruckt mit seinem eindrucksvollen Gleichgewicht und gewagter Jonglage. ?Circles in Motion? lautet die bezaubernde Artistik-Show der Engländerin Terisa. Weltweit erfolgreich zeigt sie auch im BADEPARADIES SCHWARZWALD ihr einmaliges Geschick mit dem Reifen.

Eine Showeinlage von besonderer Emotionalität präsentiert das Künstler-Duo Tante Woo und Roman Who, das beliebte und bekannte Musikstücke zum Besten geben wird. Anmoderiert werden Sie von einem ganz besonderen Stargast aus der Region: Betty BBQ. ?Varieté unter Palmen? ergibt eine bunte Mixtur aus Gesang, Humor, Travestie und jeder Menge Charme.

Besucher können an der Eventnacht nicht nur Akrobatik und Kunst, sondern auch Wellness unter Palmen genießen. Im Dampfbad ?Schwarzwaldnebel? in der PALMENOASE werden kostenlose Beautyanwendungen angeboten. Im Restaurant ?PalmGarden? gibt es zudem köstliche, kulinarische Highlights. Die Gäste der neuen SPA- & Vitalwelt PALAIS VITAL dürfen sich im Rahmen der Eventnacht auf ein erweitertes und wohltuendes Aufgussprogramm freuen.

Die besonderen Aktionen und Highlights gibt es am Tag des Events ohne Aufpreis zu den regulären Eintrittspreisen. Die Bereiche PALMENOASE und PALAIS VITAL sind bis 24.00 Uhr geöffnet.