Baden-württembergischer Windatlas darf den Bürgern nicht bis nach den Kommunalwahlen verheimlicht werden!

Scharfe Kritik an der Verheimlichung des bereits

seit Monaten fertigen Windatlas für Baden-Württemberg gegenüber den

Bürgern übte der Fraktionsvorsitzende der AfD-Landtagsfraktion, Bernd

Gögel, in seiner heutigen Plenarrede. Nach Aussagen der

Landesregierung wird das Dokument, das die „Datengrundlage für die

Windenergienutzung verbessern, die Diskussion um mögliche Standorte

versachlichen sowie regionalen und kommunalen Planern eine

Planungshilfe bei der Ausweisung von Vorranggebieten zur Verfügung

stellen“ soll, nicht mehr vor der Kommunalwahl veröffentlicht, um der

zunehmenden Zahl von Windkraftgegnern keine neuen Argumente zu

liefern und ihnen damit die vom Steuerzahler finanzierte Analyse für

ihre Wahlentscheidung vorzuenthalten. „Der Windatlas liegt seit

Februar im Ministerium in der Schublade und wird bewusst nicht an die

Öffentlichkeit gebracht, weil er für Unruhe in den Kommunen sorgen

dürfte“, so Gögel. Jeder Bürger könne sich zweifelsohne vorstellen,

wie stark ein Dokument, das die Standorte und Wunschgebiete für neue

Windkraftanlagen beinhaltet, die erhofften Wahlergebnisse

beeinflussen und gefährden könnte. „Aber die Menschen draußen wird es

sicherlich interessieren, wo diese tollen –Vogelschreddermaschinen–

aufgestellt werden sollen!“ Die AfD-Fraktion fordert die

Landesregierung darum eindringlich auf, den Windatlas unverzüglich,

auf alle Fälle jedoch noch vor der Kommunalwahl zu veröffentlichen

und den Bürgern Einblick zu gewähren.

„Komplementärkoalition“ mit wenig Licht und umso mehr Schatten

In seiner umfangreichen Analyse der Landespolitik hatte der

AfD-Fraktionsvorsitzende auf eine Vielzahl von Versagen und

Versäumnissen der grün-schwarzen Landesregierung verwiesen, die das

Bild einer vermeintlichen „Komplementärkoalition“ in einem gänzlich

neuen Licht erscheinen lassen. Dies zeige sich nicht nur an den

unterschiedlichen Positionen zum Landtagswahlrecht, die die Koalition

aus Bündnis 90/Die Grünen und CDU bereits vor geraumer Zeit beinahe

zum Platzen gebracht hatten, sondern auch jetzt wieder an der

entgegengesetzten Herangehensweise bei der Verwendung der

500-Millionen-Euro-Strafe des Porsche-Konzerns, die dem Land

Baden-Württemberg zugutekommen soll und – wenn es nach den Grünen

gehen würde – sofort für ideologiegeprägte Öko-Projekte verschleudert

werden würde, während die CDU sie als Kompensation für mögliche

Steuerausfälle zurückhalten möchte. Das gleiche trifft nach fester

Überzeugung der AfD-Abgeordneten beispielsweise auch auf die

unvereinbaren Ansichten von Grünen und CDU in Sachen CO2-Steuer,

Diesel-Fahrverbote oder in der Bildungspolitik zu, die die tiefen

Risse in der Regierungskoalition ebenso deutlich zutage treten lassen

wie das unwürdige Gezerre von Bündnis 90/Die Grünen und CDU bei der

Wahl von Sabine Kurtz zur stellvertretenden Landtagspräsidentin.

Euphemistische Selbstbeweihräucherung der Kartellparteien

In keiner Weise könne die AfD in das euphemistische Loblied der

Altparteien auf sich selbst einstimmen, sind sich die Abgeordneten

der Alternative für Deutschland mit ihrem Fraktionsvorsitzenden einig

– und das betrifft auch die anderen Oppositionsparteien, die sich

bereits von Beginn der Legislaturperiode an von demokratischen

Traditionen verabschiedet haben. „Ein demokratischer Tiefpunkt für

dieses Haus war sicherlich die Verweigerung eines stellvertretenden

Vizepräsidenten im Landtagspräsidium an die AfD“, so Gögel, ebenso

die Zurückweisung eines für den Posten des Schriftführers

vorgeschlagenen Abgeordneten aus den Reihen der 20-köpfigen Fraktion,

die die größte Oppositionspartei im Landtag von Baden-Württemberg

darstellt und damit eine wichtige parlamentarische Funktion ausübt.

Forderung nach Doppik-Buchhaltung für das Land Noch einmal stellte

die AfD-Fraktion ihre berechtigte Forderung nach einem

Doppik-Buchhaltungssystem auf, das sowohl Schulden als auch echte

Investitionen detailgetreu beziffern und dem Bürger höchstmögliche

Transparenz einräumen wird.

