Badische Zeitung: Die neue EU-Kommissionschefin hat sich viel vorgenommen / Leitartikel von Daniela Weingärtner

(…) Von der Leyen übernimmt das Ruder in einer Zeit, in der

Europa so zerrissen und gespalten ist wie noch nie seit dem Fall des Eisernen

Vorhangs. Die Kluft tut sich nicht nur zwischen Ost und West auf, sondern auch

zwischen Nord und Süd, zwischen Stadt- und Landbevölkerung, zwischen

Globalisierungsverlierern und den für alles Neue aufgeschlossenen Eliten, zu

denen auch die neue Chefin selbst mit ihrer Kindheit in Brüssel, der

akademischen Karriere und dem langen USA-Aufenthalt zu zählen ist. Politiker wie

Victor Orban oder Matteo Salvini mögen zweifelhafte Demokraten sein. Sie haben

aber ein untrügliches Gespür dafür, was ihre Wähler umtreibt. Weder die Zusage,

Europa zum Vorreiter gegen den Klimawandel zu machen, noch das Versprechen, die

Frauen gleichberechtigt an der politischen Macht zu beteiligen, sind dieser

Klientel ein Anliegen. (…) http://mehr.bz/dswbva (BZ-Plus)

