Badische Zeitung: Eine Altersbeschränkung für Motorradfahrer wäre eine Überlegung wert / Kommentar von Karl-Heinz Fesenmeier

(…) Allerdings wäre eine Altersbeschränkung

nach oben eine Überlegung wert. Denn schaut man sich die

Motorrad-Unfallstatistik an, entpuppen sich die über 50-Jährigen als

eigentliche Problemgruppe. Die Zahl der Verunglückten aus dieser

Altersklasse hat sich in den vergangenen 20 Jahren mehr als

verdreifacht, während die Unfälle der unter 50-Jährigen

kontinuierlich zurückgegangen sind. Das hat natürlich auch damit zu

tun, dass es heute mehr grauhaarige Biker gibt. Viele der Älteren

haben vielleicht vor Jahrzehnten ihren Führerschein erworben und

setzten sich nun im arrivierten Alter ohne viel Fahrpraxis auf Öfen,

die eindeutig zu heiß für sie sind. Hier wäre eine Lösung

dringlicher. http://mehr.bz/uyzu (BZ Plus)

Original-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell