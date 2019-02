Badische Zeitung: EU und Arabische Liga: Peinlicher Auftritt / Kommentar von Frauke Wolter

Mit dem allmählichen Rückzug der USA könnte die

EU in der Region eine neue Bedeutung finden: Als Mittler in

Konflikten wie in Syrien, dem Jemen oder dem Iran, als

Ansprechpartner für die Arabische Liga. Dazu müssen beide Seiten

Kompromisse machen, keine Frage. Eine EU aber, die sich als

Wertegemeinschaft versteht, darf sich dabei nicht vorführen lassen.

Hat man beim Gipfel auch die Lage der Menschenrechte angesprochen?

Die eine Seite sagt ja, die andere nein. Für die EU war dies ein mehr

als peinlicher Auftritt. http://mehr.bz/khs48k

