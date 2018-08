Badische Zeitung: Linke Bewegung: Sammeln oder spalten? Kommentar von Dietmar Ostermann

Parteiübergreifend linke Kräfte zu bündeln, sie

mit neuen Ideen zu beleben und diese in die Gesellschaft zu tragen,

all das sind ehrenwerte Ziele. Trotz Wirtschaftsbooms wirken gerade

ungelöste soziale Probleme wie Spaltpilze der Gesellschaft.

Allerdings trifft das Wagenknecht-Projekt schon in der eigenen Partei

auf heftige Ablehnung. Denn die Sammlungsbewegung ist eben auch

eine Kampfansage an Linkspartei wie SPD, selbst wenn sie nur

außerparlamentarisch agieren soll. Und so modisch es in Europa

derzeit sein mag, politische Strömungen in offenen Bewegungen statt

in starren Parteien zu organisieren: Dominiert werden diese zumeist

nur von einer Person an der Spitze. Als bloßes Karrierevehikel der

kaum teamfähigen Solistin Wagenknecht aber könnte eine

Sammlungsbewegung das linke Lager schwächen statt stärken.

http://mehr.bz/khs178g

Pressekontakt:

Badische Zeitung

Schlussredaktion Badische Zeitung

Telefon: 0761/496-0

kontakt.redaktion@badische-zeitung.de

http://www.badische-zeitung.de

Original-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell