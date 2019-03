BAP Job-Navigator 03/2019:»Fachliche Kenntnisse« / Berufserfahrung ist häufig ein Muss

In der aktuellen Ausgabe des BAP Job-Navigators

dreht sich alles um die geforderten fachlichen Kenntnisse

(„Hard-Skills“). Neben berufstypischen Qualifikationen spielen auch

allgemeine Anforderungen wie analytische Fähigkeiten oder Kenntnisse

gängiger Microsoft-Office Programme eine Rolle. Mehr als 1,2 Mio. der

im Februar 2019 erschienenen Stellenangebote wurden dafür analysiert.

Die geforderten Berufs- bzw. Studienabschlüsse wurden dabei bewusst

ausgeklammert, da sie bereits in der Januar-Ausgabe separat

betrachtet wurden. Das Thema Sprachkenntnisse wird hingegen in einer

späteren Ausgabe noch gesondert untersucht.

Zentrale Voraussetzung Berufserfahrung

Mit fast 67 Prozent zählt die Berufserfahrung zur wichtigsten

formalen Qualifikationsanforderung. Das ist durchaus verständlich:

Allein die Einarbeitung neuer Mitarbeiter bedarf viel Zeit. Wenn es

dann noch an generellem Berufsverständnis fehlt, ist der Aufwand oft

zu groß. Dabei profitieren nicht nur Unternehmen von Berufserfahrung,

sondern Mitarbeiter gleichermaßen. Denn umso mehr praktische

Erfahrungen man sammelt, desto leichter geht einem die Arbeit selbst

von der Hand, und umso vielfältiger sind die wichtigen und spannenden

Eindrücke aus der Praxis.

Aus Berufsgruppenperspektive wünschen sich Unternehmen

insbesondere im Bereich Informationstechnik und Telekommunikation

sowie im Personalwesen (je 81 Prozent) Praxiserfahrung von ihren

zukünftigen Mitarbeitern. Mit knapp 55 Prozent wird sie am wenigsten

in den Sozial- und Gesundheitsberufen verlangt.

Microsoft Office-Kenntnisse ein Muss

EDV-Kenntnisse beziehungsweise Kenntnisse mit den klassischen

Office-Anwendungen werden ebenfalls recht häufig verlangt. In rund 22

Prozent der Stellenausschreibungen erwarten Unternehmen von

Mitarbeitern, sich mit Word, Excel, PowerPoint und Co. auszukennen.

Unter Betrachtung der Berufsgruppen dominieren wie erwartet

Büroberufe in den Bereichen Office Management (57 Prozent),

Personalwesen (55 Prozent) sowie Finanz- und Rechnungswesen (53

Prozent). Aber auch in den technischen Berufen (18 Prozent) und im

Handwerk (7 Prozent) spielen Office-Kenntnisse durchaus eine Rolle.

Forderung nach analytischen Kenntnissen überraschen

Die Forderung nach analytischen Kenntnissen ist bei weitem keine,

die technischen und informationsverarbeitenden Berufsbildern

vorbehalten ist. Während in den ausgeschriebenen Stellenanzeigen für

ITler in 38,1 Prozent der Ausschreibungen analytische Kenntnisse

verlangt wurden, liegt der Anteil mit 38,4 Prozent bei den beratenden

Berufsprofilen noch leicht höher. Wer also im Consulting oder in der

Beratung Fuß fassen will, sollte in der Lage sein analytisch zu

denken und zu planen. Damit liegt der Anteil mehr als dreimal so hoch

wie im Durchschnitt (12,2 Prozent). Überraschend: Das geringste

analytische Verständnis wird von Bewerbern in der Berufsgruppe

Transport, Verkehr und Logistik verlangt (3,3 Prozent), gefolgt von

den medizinischen und sozialen Berufen (3,4 Prozent).

Ein ähnliches Bild wird auch bei der Forderung nach Kenntnissen

der Datenanalyse deutlich. Während es für technische und

handwerkliche Berufe in 17 Prozent der Stellenausschreibung erwähnt

wird, liegt der Anteil im Bereich Finanz- und Rechnungswesen sowie im

Personalwesen bei 20 bzw. 21 Prozent.

SAP-Kenntnisse stark abhängig von den Berufsgruppen

Bei Betrachtung berufstypischer Qualifikationen werden

Unterschiede deutlich. Handwerker müssen neben technischem

Verständnis (36 Prozent) auch Kenntnisse der Montage (41 Prozent)

mitbringen. Bewerber im Bereich Marketing, PR und Werbung können

hingegen mit Social Media Kenntnissen punkten. Diese wurden in 23

Prozent der an sie gerichteten Stellenausschreibungen gefordert.

Mit einem Anteil von rund 5 Prozent rangieren SAP-Kenntnisse erst

auf dem achten Rang innerhalb der geforderten fachlichen Kenntnisse.

Ihre Erforderlichkeit hängt stark vom jeweiligen Berufsfeld ab.

Während von Mitarbeitern im Hotel- und Gastgewerbe (0,4 Prozent) und

im Bereich Medizin, Gesundheit und Soziales (0,5 Prozent) kaum

SAP-Kenntnisse erwartet werden, spielen diese für Jobs im Einkauf (22

Prozent), in beratenden Tätigkeiten (18 Prozent) sowie im

Personalwesen (13 Prozent) eine überdurchschnittliche Rolle.

Informationstechnische Berufe fordern agile Prozess-Kenntnisse

Bisher fordern noch wenige Unternehmen Kenntnisse agiler

Arbeitsprozesse. Derzeit ist agiles Arbeiten hauptsächlich ein Thema

in IT-Berufen. In fast 18 Prozent der IT-Stellen wünschen sich

Unternehmen Mitarbeiter, die u.a. Erfahrung im agilen

Projektmanagement oder Produktentwicklung gesammelt haben. Aber auch

Bewerber im Bereich Consulting und Beratung (9 Prozent) sowie

Forschung und Entwicklung (8 Prozent) können von Kenntnissen und

Erfahrungen mit agilen Arbeitsweisen profitieren.

Die Ergebnisse der aktuellen Analyse machen deutlich, dass

fachliche Kompetenzen zum Teil als ganz selbstverständlich angesehen

werden und deshalb nicht immer explizit erwähnt werden. Dennoch:

„Fachspezifische Kenntnisse sind für viele Tätigkeiten zentral und

somit formale Zugangsvoraussetzungen zur Ausübung entsprechender

Jobs. Darüber hinaus verändern sich in Zeiten der Digitalisierung die

Arbeitsweisen und Standards, so dass es zunehmend normal wird, im

Zuge des lebenslangen Lernens Kenntnisse über Weiterbildung oder

Training on the Job nach-zu-qualifizieren“, erläutert Thomas Hetz,

Hauptgeschäftsführer des Bundesarbeitgeberverbandes der

Personaldienstleister e.V. (BAP).

Über den BAP Job-Navigator

Der BAP Job-Navigator wertet monatlich die Stellenangebote aus 194

Printmedien, 164 Online-Jobbörsen, mehr als 30.000 Firmenwebsites und

der Jobbörse der Bundesagentur für Arbeit aus. Im Zeitraum Februar

2019 wurden insgesamt 1.200.521 Stellenanzeigen von über 156.794

Unternehmen analysiert. Wenn mehrere Anzeigen für eine Stelle

geschaltet wurden, werden diese zusammengefasst und nicht mehrfach

gezählt.

Über den BAP

Der Bundesarbeitgeberverband der Personaldienstleister e. V. (BAP)

ist die führende Interessenvertretung der Personaldienstleistungs-

und Zeitarbeitsbranche in Deutschland. Im BAP sind ca. 2.000

Mitglieder mit über 4.600 Personaldienstleistungsbetrieben

organisiert. Informationen zum Verband finden Sie unter

www.personaldienstleister.de.

Pressekontakt:

Tobias Hintersatz

Abteilung Presse

Marketing | Öffentlichkeitsarbeit

Bundesarbeitgeberverband der

Personaldienstleister e.V. (BAP)

Universitätsstr. 2-3a

10117 Berlin

Telefon: +49 30 206098 – 30

Telefax: +49 30 206098 – 70

E-Mail: t.hintersatz@personaldienstleister.de

Internet: www.personaldienstleister.de

Original-Content von: Bundesarbeitgeberverband der Personaldienstleister e.V. (BAP), übermittelt durch news aktuell