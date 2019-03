Alles Liebe! – 52 etwas andere Andachten und Geschichten über Gott und die Welt

Laut Thomas Bayer predigt die christlich Kirchen nicht wirklich das, was Jesus von Nazareth den Menschen von Gott offenbaren wollte. Seit 2000 Jahren werden teils falsche, sich widersprechende Botschaften vermittelt. Die Leser setzen sich in den anregenden Geschichten und Andachten zusammen mit Thomas Bayer mit den folgenden Fragen auseinander: Haben sich die Zeitgenossen möglicherweise nicht zu voreilig der Deutungsautorität eines Pharisäers mit Namen Paulus gebeugt, der sich selbst zum Apostel ernannt hat? Ging es beim Kreuzestod Jesu wirklich darum, dass Gott mit sich selbst versöhnt werden musste und dafür ein Menschenopfer notwendig war? Lässt sich das Bild eines Sünden zählenden Gottes, der ständig nach Buße, Reue und Umkehr ruft, damit wir uns vor seinem Strafgericht in Sicherheit bringen können, wirklich mit einer „frohen Botschaft“ in Einklang bringen? Immerhin behauptet die Bibel auch, dass Gott Liebe ist. Wenn das stimmt, dann ist alle Rede von einem zornigen, strafenden, moralisierenden, auf das pingelige Einhalten von Geboten bedachten und nicht selten rachsüchtigen Gott grundlegend falsch.

In den Geschichten und Andachten in der Sammlung „Alles Liebe!“ von Thomas Bayer dienen dem Zweck, die Liebe und Hoffnung wieder in den Mittelpunkt des christlichen Lebens zu rücken. Gerade in unserer modernen Zeit stellt sich die Frage, was mit der christlichen Fähigkeit zu lieben und zu vergeben eigentlich geschehen ist. Die vorliegenden Andachten und Geschichten spüren dieser Frage nach und stellen den Versuch dar, die Liebe, die wir Gott nennen, wieder dahin zu stellen, wo sie hingehört: in den Mittelpunkt christlicher Verkündigung. Genau an diese Fähigkeit will der Autor die christlichen Leser durch seine abwechslungsreichen Texte erinnern.

„Alles Liebe!" von Thomas Bayer ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7482-3704-4 zu bestellen.

