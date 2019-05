BAP Job-Navigator 05/2019:»Weiterbildung und Entwicklung im Job« / Nur knapp ein Drittel aller Stellenanzeigen bietet Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten

BAP | Die Arbeitswelt befindet sich im Wandel:

Insbesondere die Digitalisierung stellt Fachkräfte vor immer höhere

Anforderungen. Sie müssen sich in neue Themenbereiche einarbeiten und

immer mehr über bestimmte Spezialisierungen verfügen. Verständlich,

dass Unternehmen sich in Zeiten von stark ausdifferenzierten

Berufsprofilen qualifiziertes Personal wünschen.

Offen bleibt dabei jedoch, inwieweit sich die Unternehmen auf

diesen Berufswandel einstellen und wie bereitwillig sie sind, die

nötige Unterstützung dafür anzubieten. Antworten auf diese und

weitere Fragen liefert der aktuelle BAP Job-Navigator. Untersucht

wurden insgesamt 1.111.830 Stellenanzeigen, die im April 2019

ausgeschrieben wurden.

Insgesamt stellten die Unternehmen ihren potenziellen Kandidaten

Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten in nur knapp einem Drittel

aller Stellenausschreibungen in Aussicht (348.290 Jobs) – ein eher

ernüchterndes Ergebnis. „Heutzutage ist es wichtig, jedem

potenziellen Mitarbeiter die Möglichkeit zur beruflichen

Weiterentwicklung einzuräumen. Insbesondere in Zeiten des

Fachkräftemangels kann man nicht immer erwarten, ausreichend

qualifiziertes Personal zu finden, sondern sollte bereit sein, in die

Weiterentwicklung seiner Mitarbeiter zu investieren. Für die

Bewerbergewinnung bietet es sich daher an, diese Möglichkeiten auch

klar in Stellenangeboten zu kommunizieren“, gibt Thomas Hetz,

Hauptgeschäftsführer des Bundesarbeitgeberverbandes der

Personaldienstleister e.V. (BAP), zu bedenken.

Größtes Fort- und Weiterbildungsangebot für Gesundheits- und

Sozialberufe

Schaut man sich die verschiedenen Berufsgruppen an, werden

erhebliche Unterschiede deutlich. Während der Anteil an

Weiterbildungsangeboten innerhalb der handwerklichen (53.397 Jobs)

und technischen Berufe (66.617 Jobs) bei unterdurchschnittlichen 21

bzw. 30 Prozent lag, wurden Fort- und Weiterbildungsprogramme im

Bereich Gesundheit, Medizin und Soziales (71.650 Jobs) deutlich

häufiger angeboten: In mehr als der Hälfte aller für diese

Berufsgruppe ausgeschriebenen Stellen wurden Bewerber explizit auf

die Möglichkeit einer Weiterqualifizierung aufmerksam gemacht (56

Prozent). Überdurchschnittlich hoch war das Angebot ebenfalls für

Bewerber im Bereich Rechts- und Steuerwesen (41 Prozent).

In beratenden Tätigkeiten von erfahrenen Kollegen profitieren

Auch im Bereich Consulting und Beratung konnten Bewerber auf

umfangreiche Weiterbildungsmöglichkeiten zurückgreifen. In insgesamt

42 Prozent der Stellenanzeigen (13.450 Jobs) warben Unternehmen

explizit mit Fort- und Weiterbildungen. Im Vergleich zu allen anderen

Berufsgruppen überwog hier mit knapp 5 Prozent das Angebot an

Mentoring-Programmen (1.550 Jobs). Dieses Konzept erscheint für den

Beratungsbereich durchaus sinnvoll, denn um professionelle und

erfolgreiche Gespräche zu führen, kann das Erfahrungswissen anderer

Berater eine wichtige Grundlage sein. Darüber hinaus werden den

potenziellen Kandidaten schon von Beginn an umfangreiche Einblicke in

das Unternehmen und die beruflichen Aufgaben gewährt, während sich

den Mentoren die Gelegenheit bietet, ihre eigene Arbeit zu

reflektieren – eine Win-Win-Situation.

Transport, Verkehr und Logistik mit den wenigsten

Weiterbildungsmaßnahmen

Schlusslicht in Sachen Fort- und Weiterbildung bildeten Jobs im

Bereich Transport, Verkehr und Logistik: In nur knapp 19 Prozent der

ausgeschriebenen Stellen (105.510 Jobs) wurden

Weiterbildungsmaßnahmen erwähnt. Dies muss nicht zwangsläufig

bedeuten, dass keine Fortbildungen zur Auswahl stehen – dennoch

lassen sich Unternehmen die Chance entgehen, Bewerber durch

zusätzliche Angebote in Stellenangeboten auf sich aufmerksam zu

machen und für sich zu gewinnen.

Handel und Finanzbranche setzen auf E-Learning

Zwar sind die Unternehmen digitalen Weiterbildungsformen wie dem

E-Learning gegenüber noch recht verhalten (0,8 Prozent im

Durchschnitt), dennoch wurden sowohl im Handel als auch der

Finanzbranche in jeweils 2 Prozent der Stellenanzeigen

Videolernplattformen für die fachliche Weiterbildung in Aussicht

gestellt. Von diesem Angebot durften insbesondere Vertriebler und

Verkäufer (148.450 Jobs) profitieren. Neben Kommunikationskursen

standen vor allem Verkaufstrainings hoch im Kurs. Im Finanzbereich

bot sich Bewerbern neben webbasierten SAP-Fortbildungen auch die

Möglichkeit, Fremdsprachen online zu lernen.

Insgesamt machen die Ergebnisse deutlich, dass Unternehmen

Weiterbildungen als Benefit in der Bewerberansprache noch

unterschätzen. Nachvollziehbar ist, dass Fort- und Weiterbildungen

vor allem in Berufen thematisiert werden, in denen ein großer

Fachkräftemangel besteht.

Über den BAP Job-Navigator

Der BAP Job-Navigator wertet monatlich die Stellenangebote aus 194

Printmedien, 164 Online Jobbörsen, mehr als 30.000 Firmenwebsites und

der Jobbörse der Bundesagentur für Arbeit aus. Im Zeitraum April 2019

wurden insgesamt mehr als 1.111.830 Stellenanzeigen von über 151.136

Unternehmen analysiert. Wenn mehrere Anzeigen für eine Stelle

geschaltet wurden, wurden diese zusammengefasst und nicht mehrfach

gezählt.

