Barmer-Chef: Herstellung von Medizinprodukten nach Europa zurückholen

Der Vorstandsvorsitzende der Barmer, Prof. Christoph Straub,

fordert vor dem Hintergrund der Corona-Krise, die Herstellung von

Medizinprodukten nach Europa zurückzuholen. “Es gibt Probleme, wenn China als

Lieferant ausfällt. Wir sollten angesichts der Konzentration auf Indien und

China bestimmte Produktionen nach Europa zurückholen, um die Versorgung

sicherzustellen”, sagte Straub der in Hagen erscheinenden Westfalenpost (online

und Freitagausgabe). Eine große Zahl von Produkten im Medizinsektor werde in

China hergestellt, und das häufig nur an einem einzigen Standort. Die Barmer ist

mit 9,1 Millionen Versicherten eine der größten Ersatzkassen Deutschlands.

Bisher gehe vom Coronavirus keine finanzielle Belastung für die Krankenkassen

und Beitragszahler aus. “Der Test kostet 59 Euro; es ist geregelt, dass die

Kassen ihn bezahlen”, sagte Straub. Allerdings könne heute noch niemand sagen,

welche Zusatzkosten durch das Coronavirus im Gesundheitswesen insgesamt

entstehen könnten. Straub sagte: “Zum Vergleich: Wir haben in dieser

Grippesaison 80.000 Influenza-Erkrankte in Deutschland registriert, mehr als 200

Menschen sind an der Influenza gestorben. In diesem Zusammenhang hat niemand

nach den Kosten gefragt.”

Pressekontakt:

Westfalenpost

Zentralredaktion

Telefon: 0201 – 804 6519

zentralredaktion@waz.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/58966/4539098

OTS: Westfalenpost

Original-Content von: Westfalenpost, übermittelt durch news aktuell