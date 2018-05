baua: Praxis: Ungestört arbeitet es sich viel besser / Arbeitsunterbrechungen und Multitasking täglich meistern

Multitasking und Arbeitsunterbrechungen gehören

heute zum Alltag vieler Beschäftigter. Der Austausch mit Kollegen,

Kunden oder Vorgesetzten führt zwangsläufig dazu, dass immer wieder

einmal jemand anruft, mailt oder mit einem Anliegen vor der Tür

steht. Doch Störungen und Multitasking belasten die Beschäftigten und

senken die Produktivität. Deshalb gibt die baua: Praxis

„Arbeitsunterbrechungen und Multitasking täglich meistern“

Hintergrundinformationen und Tipps zur belastungsgünstigen

Arbeitsgestaltung. Auf 36 Seiten gibt die jetzt von der Bundesanstalt

für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) veröffentlichte Broschüre

praktische Hinweise, was Unternehmen und Beschäftigte tun können, um

stress- und störungsfreier zu arbeiten.

Die beste Störung ist die, die gar nicht erst stattfindet.

Lediglich Beschäftigte, die einer einfachen und monotonen Aufgabe

nachgehen, empfinden Störungen im Arbeitsablauf als positiv. Wer

jedoch bereits drei Minuten von hochkonzentrierter Arbeit abgelenkt

wird, braucht anschließend rund zwei Minuten, um wieder auf dem Stand

vor der Unterbrechung weiterarbeiten zu können. Das verlängert nicht

nur die Bearbeitungszeit einer Aufgabe unnötig. Auch die

Arbeitsergebnisse sind schlechter: Forscher der Universität Michigan

haben herausgefunden, dass sich die Leistungsfähigkeit des Gehirns um

20 bis 40 Prozent verringert, wenn parallel statt nacheinander

gearbeitet wird. Und wer das Gefühl hat, seine Aufgaben wegen

ständiger Unterbrechungen nicht mehr richtig erledigen zu können,

fühlt sich gestresst.

Die Forscher raten deshalb, dass der Beschäftigte entscheidet,

welche Aufgabe Vorrang hat. Muss die aktuelle Arbeit unbedingt vor

der Fertigstellung unterbrochen werden wie beispielsweise in

Krankenhäusern, dann helfen Notizen dabei, sich anschließend wieder

problemlos in der alten Aufgabe zurechtzufinden. Außerdem sollten die

Beschäftigten ihre Aufgabe nach Möglichkeit dort unterbrechen, wo es

später leichter fällt weiterzuarbeiten. Um Überlastung vorzubeugen,

empfiehlt die Broschüre, Kollegen frühzeitig um Hilfe zu bitten.

Beschäftigte sollten vermeiden, mehrere Dinge gleichzeitig zu

erledigen. Studien zeigen, dass Multitasking weder Zeit noch Aufwand

spart. Wer dennoch so arbeiten muss, sollte die Arbeit in Ruhe

angehen und sich an persönlichen Erfahrungen orientieren. Zudem

lassen sich Zeitfenster einrichten, in denen es sich ungestört

arbeiten lässt.

Doch auch die Kollegen und Vorgesetzten können einiges tun: Meist

wollen sie nur „mal eben“ etwas fragen oder besprechen und meinen es

nicht böse. Dann kann ein freundliches Gespräch helfen, ihnen bewusst

zu machen, wie störend das sein kann. Ein weiterer Grund für

Unterbrechungen können unvollständige oder missverständliche

Absprachen in Teamrunden oder zwischen Mitarbeiter und Vorgesetztem

sein. Hier rät die Broschüre zu klärenden Gesprächen darüber, wie

genau Teamabsprachen sein sollten.

Für den Fall, dass verschiedene Berufsgruppen und Fachbereiche

zusammenarbeiten müssen, haben sich „Gesundheitszirkel“ als hilfreich

erwiesen. Dabei handelt es sich um einen strukturierten und

festgelegten Austausch unter der Leitung eines geschulten externen

Moderators. Was ein „Gesundheitszirkel“ wirksam gegen

Arbeitsunterbrechungen machen kann, verrät ebenfalls die baua:

Praxis.

„Arbeitsunterbrechungen und Multitasking täglich meistern“; 1.

Auflage; Dortmund; 2018; ISBN: 978-3-88261-234-9; 36 Seiten; DOI:

10.21934/baua:praxis20170914. Die baua: Praxis kann über den

Onlineshop der BAuA bezogen werden. Eine Version im PDF-Format zum

Herunterladen gibt es im Internetangebot der BAuA unter

www.baua.de/publikationen.

Direkter Link: www.baua.de/dok/8658050

