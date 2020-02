Bayer gelingt die Notlösung / Kommentar von Dominik Bath

Immerhin: Weil es dem Pharma-Konzern Bayer gelungen ist, einen

Teil seiner Berliner Forschungseinheit an den Dienstleister Nuvisan zu

verkaufen, verlieren mehrere Hundert Mitarbeiter in Wedding nicht ihren Job. Mit

dem Nuvisan-Deal gelingt dem Bayer-Konzern nun für den Standort Berlin die

Notlösung. Ein Großteil der neuen Nuvisan-Belegschaft werden alte

Bayer-Mitarbeiter sein. Für den Berliner Gesundheitsstandort ist die Ansiedlung

von Nuvisan auch eine Chance. Durch einen neuen, zusätzlichen Player gewinnt die

Branche in der deutschen Hauptstadt weiter an Bedeutung. Nuvisan sieht darüber

hinaus als Dienstleister für die Pharma-Branche offenbar gute

Geschäftsperspektiven in Berlin. Auch das ist ein Beleg für das gewachsene

gesundheitswirtschaftliche Umfeld in der Stadt.

