Bayernpartei: Angekündigter Merkel-Rückzug auf Raten ist Anzeichen einer Volksparteien-Dämmerung

Die Bundeskanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel

gab bekannt, auf dem anstehenden Parteitag im Dezember nicht mehr als

Vorsitzende kandidieren zu wollen. Kanzlerin will sie bleiben – bis

zur nächsten Bundestagswahl.

Für die Bayernpartei ist dieser „Abschied auf Raten“ ein

klassischer Fall von taktisch motivierter Pseudo-Demut. Es gilt für

Merkel ihr politisches Erbe irgendwie zu retten – trotz der

desaströsen Wahlergebnisse und des zunehmenden Widerstands in den

eigenen Reihen. Deswegen steht auch der Merkel-Klon Annegret

Kramp-Karrenbauer bereits in den Startlöchern, um die gemerkelte –

also inhaltlich komplett entkernte und beliebig gewordene – CDU auf

Kurs zu halten.

Der Kommentar des Bayernpartei-Vorsitzenden Florian Weber: „Ich

glaube, der Begriff „Merkel-Dämmerung“ greift hier zu kurz. Ich würde

von einer „Volksparteien-Dämmerung“ sprechen. Die

Nachkriegs-Parteienordnung geht nunmehr auch hierzulande endgültig

ihrem Ende entgegen. All das Steuer-Geld, das zur Stabilisierung in

die großen Parteien gepumpt wurde und noch wird, das maßgeschneiderte

Wahlrecht, der Zugriff auf die öffentlich-rechtlichen Sender usw.

reichen offensichtlich nicht mehr aus, etwas Untotes am Leben zu

halten.

Und doch werden wir noch länger unter der Agonie von Union und SPD

zu leiden haben. Denn ein Platzen der Noch-Soeben-Großen Koalition

wird es meiner Ansicht nach nicht geben. Vorgezogene Bundestagswahlen

wären für Rot und Schwarz politischer Selbstmord und im aufgeblähten

Bundestag sitzen zu viele, die Gefahr laufen, bei Verlust des Mandats

ihren gewohnten Lebensstandard nicht halten zu können.“

