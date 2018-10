Ist Diversity in deutschen Unternehmen eine Illusion? (FOTO)

Viele Unternehmen in Deutschland legen kaum Wert auf Diversitätunter den Beschäftigten.

Nur etwa die Hälfte aller Arbeitnehmer (53%) in Deutschland gibt

an, dass ihr Arbeitgeber ein Interesse hat, die Vielfalt des

Arbeitsmarktes abzubilden. Das ist der zweitschlechteste Wert im

europäischen Vergleich – nur in Tschechien hat Diversität einen

geringeren Stellenwert. Zu diesen Ergebnissen kommt das aktuelle

Randstad Arbeitsbarometer.

Diversität bietet neue Perspektiven

Arbeit ist ein Menschenrecht – unabhängig von Herkunft, Alter,

Geschlecht, Religion, sexueller Orientierung oder Behinderungen haben

alle Menschen ein Recht darauf, am Arbeitsleben teilzunehmen. Doch

die Realität sieht häufig anders aus. Viele Unternehmen in

Deutschland legen kaum Wert auf Diversität unter den Beschäftigten.

Dabei können Unternehmen, die gezielt Vielfalt unter den

Beschäftigten fördern, sich für junge Talente als attraktive und

weltoffene Arbeitgeber präsentieren. Außerdem unterstützt Diversität

Unternehmen, mit gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Trends

Schritt zu halten – denn wer Arbeitnehmer mit mehr Perspektiven an

Bord hat, findet kreativere Lösungen für zukünftige

Herausforderungen.

Zeichen setzen gegen Diskriminierung

Ein guter Weg, Diversität an den Arbeitsplatz zu bringen, sind

öffentliche Leitlinien für den Umgang mit Beeinträchtigungen und

Vielfalt. Aber nur 39% der Unternehmen in Deutschland haben laut

Randstad Arbeitsbarometer solche Leitlinien für Diversität und

Inklusion aufgestellt. In anderen europäischen Ländern sind es

deutlich mehr als die Hälfte.

Randstad Deutschland hat sich bereits 2016 als Teil seines

Corporate Social Responsibility Report Leitlinien zur Inklusion geben

und wird in diesem Jahr einen Aktionsplan zur Inklusion von

Arbeitnehmern mit Behinderungen veröffentlichen.

Unternehmen tragen hohe Verantwortung

Damit beispielsweise Menschen mit Vermittlungshemmnissen am

Arbeitsmarkt ankommen, muss ihnen erst einmal ein potenzieller

Arbeitgeber überhaupt eine Chance geben. „Unternehmen sind in der

Pflicht, mehr für die Inklusion und Integration von benachteiligten

Arbeitssuchenden zu tun. Und auch Arbeitnehmer können viel tun, um

wirklich alle Kollegen am Arbeitsplatz willkommen zu heißen und zu

integrieren“, so Hans-Christian Bauer, Inklusionsbeauftragter bei

Randstad Deutschland.

Über das Randstad Arbeitsbarometer

Die dargestellten Ergebnisse stammen aus dem Randstad

Arbeitsbarometer. Die Online-Umfrage wird in 33 Ländern

vierteljährlich durchgeführt. In Deutschland wurden 400 Arbeitnehmer

zwischen 18 und 65 Jahren aus unterschiedlichen Branchen befragt.

Original-Content von: Randstad Deutschland GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell