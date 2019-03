Bayernpartei: Durchwinken der EU-Urheberrechtsreform ist ein schwarzer Tag für die Freiheit des Internet

Wie erwartet hat das Europaparlament – trotz der

jüngsten Proteste – die Reform des Urheberrechts ohne Änderungen

durch gewunken. Was für den Berichterstatter des Parlaments, den

CDU-Abgeordneten Axel Voss, ein „Sieg für die Demokratie“ ist, ist

für die Bayernpartei ein schwarzer Tag für den ungehinderten

Austausch von Wissen und die Meinungsfreiheit.

Neben dem Gesetz an sich ist auch sein Zustandekommen ein

Beispiel, wie man Politik- und EU-Verdrossenheit schürt. So wurden

die Gegner und Kritiker unter anderem als Mob und als Bots

diffamiert, die Union wollte die Abstimmung gar vorziehen, vor allem

um die sich abzeichnenden Proteste ins Leere laufen zu lassen.

Überhaupt ist das Verhalten der Unions-Abgeordneten bemerkenswert:

Mit Ausnahme einer Nein-Stimme und zweier Nicht-Anwesender nur

Nicken. Fraktionsdisziplin über alles.

Der Spitzendkandidat der Bayernpartei zur anstehenden Europawahl,

Florian Weber, erklärte: „Der 26. März 2019 ist ein schlechter, ein

ganz schlechter Tag für die Freiheit des Internets.

Der 26. Mai aber könnte ein guter Tag werden. Da werden in der

Bundesrepublik die Abgeordneten für das EU-Parlament neu gewählt. Und

die Bevölkerung hat die Möglichkeit, auf dieses Schmierenstück eine

Antwort zu geben. Ob sie weiterhin in Brüssel von Abnickern vertreten

werden will oder ob im EU-Parlament eine starke Stimme der Freiheit

vertreten sein soll. Die Bayernpartei steht für Meinungsfreiheit,

auch wenn die von Zeit zu Zeit wehtut. Am 26. Mai zählt wegen des

Fehlens einer Sperrklausel jede Stimme!“

Pressekontakt:

Harold Amann, Landespressesprecher

Kontakt: Telefon (Voicebox) und Fax: +49 321 24694313,

presse@bayernpartei.de

Bayernpartei, Landesgeschäftsstelle, Baumkirchner Straße 20, 81673

München

Original-Content von: Bayernpartei, übermittelt durch news aktuell