Bayernpartei: Geplatzter Flüchtlings-Deal – das Totalversagen des Systems Merkel

Noch sind die Meldungen widersprüchlich, aber mehr und mehr wird

klar, dass die türkische Regierung den von Kanzlerin Merkel ausgehandelten

Flüchtlings-Deal platzen lässt. Flüchtlinge, Migranten – oder wie immer man sie

nennen will – werden von der Türkei nicht mehr an der Weiterreise nach Europa

gehindert, ja scheinen sogar aktiv in Richtung EU-Außengrenze gebracht zu

werden.

Der griechische Grenzübergang Kastanies sieht aus wie eine belagerte Festung und

es steht zu befürchten, dass irgendwann der Damm bricht. Wie ein Mantra hat die

Berliner Politik den Satz “2015 darf sich nicht wiederholen” rezitiert, bis sie

ihn wahrscheinlich selbst geglaubt hat. Doch genau danach sieht es im Moment

aus.

Die Bayernpartei hat sich immer dagegen ausgesprochen, dem Autokraten vom

Bosporus die Flüchtlinge in seinem Land als Faustpfand zu überlassen. Die

milliardenschweren Zahlungen an Ankara sind geflossen und nun steht das System

Merkel vor einem Scherbenhaufen.

Der Kommentar des Bayernpartei-Vorsitzenden Florian Weber fiel deswegen

eindeutig aus: “Die EU und im Schlepptau die Bundesrepublik haben sich

erpressbar gemacht. Ein ähnlicher Strom an unkontrollierten Zuwanderungswilligen

wie 2015 würde die gesellschaftliche Spaltung massiv verschärfen. In Verbindung

mit dem Corona-Virus, sollten also etwa Infizierte mit-einreisen, könnte dies

dramatisch werden.

Aber die Verantwortlichen in Berlin und Brüssel lassen zwar die Bevölkerung über

twitter wissen, sie seien besorgt, ansonsten passiert aber nicht viel. Im Fall

von Frau von der Leyen und Frau Merkel verwundert das nicht: Denn dies ist kein

Problem, dass man technokratisch oder durch einen Bückling vor dem Zeitgeist

lösen kann. Die Lösungsansätze der vergangenen Jahre funktionieren also nicht,

aber Handlungsstärke, Überzeugung oder Widerstand aushalten hat man

offensichtlich verlernt oder dergleichen war nie vorhanden.

Die EU muss in die Lage versetzt werden, ihre Außengrenzen zu schützen – ohne

wenn und aber. Sollte sie dazu nicht willens oder der Lage sein, dann müssen das

die Länder für sich erledigen. Eine dann eingeschränkte Reisefreiheit wäre zwar

bedauerlich, aber unvermeidlich.”

