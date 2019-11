Gauland: Seehofer muss neue “Herrschaft des Unrechts” verhindern

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat sich besorgt über

die wachsende Zahl der Migranten auf der Balkanroute geäußert. Dazu teilt der

Vorsitzende der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, Alexander Gauland, mit:

“Es bringt nichts, wenn Horst Seehofer über die wachsende Zahl von Flüchtlingen

auf der Balkanroute räsoniert und Krisengespräche in Brüssel ankündigt.

Die Bundesregierung muss jetzt schnell handeln und dafür sorgen, dass sich 2015

nicht wiederholt. Damals bezeichnete Seehofer den ungebremsten und

unkontrollierten Zustrom von illegalen Flüchtlingen nach Deutschland übrigens

als –Herrschaft des Unrechts–.

Nun kann er den großen Worten Taten folgen lassen: Die deutschen Grenzen müssen

geschützt, und alle Asylbewerber, die versuchen über einen sicheren Drittstaat

nach Deutschland einzureisen, abgewiesen werden.

Deutschland darf nicht durch eine neue Flüchtlingswelle weiter destabilisiert

werden. Schon heute warnt Bamf-Chef Hans-Eckhard Sommer vor der Gefahr, dass

sogar Flüchtlingen mit einem Job dauerhafte Armut drohe. Sommers Appell an die

Bundesregierung, die Migration in den Niedriglohnsektor in Deutschland deutlich

zu reduzieren, ist nichts anderes als ein Hilferuf nach einem effektiven

Grenzschutz.”

