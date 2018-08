Bayernpartei: Kein einheimisches Steuergeld zur Stabilisierung des türkischen Regimes

Aufgrund der Auseinandersetzungen mit den USA

droht die türkische Wirtschaft massiven Schaden zu nehmen. Ein

deutliches Anzeichen hierfür ist der bereits eingetretene Kursverlust

der türkischen Lira.

Aus den Reihen der SPD, insbesondere durch Parteichefin Nahles,

kommen nun Forderungen, der Türkei finanziell unter die Arme zu

greifen. Die Bayernpartei lehnt dies entschieden ab.

Der Bayernpartei-Vorsitzende Florian Weber hierzu: „Einheimisches

Steuergeld dazu zu missbrauchen, ein zunehmend diktatorisches System

zu stabilisieren, das geht in meinen Augen gar nicht. Ich will der

SPD nicht unterstellen, dass sie im nicht vergehenden Umfragetief nur

auf die Wahlberechtigten mit türkischen Wurzeln schielt, andererseits

fällt mir auch sonst kein vernünftiger Grund ein. An einem neuen

Osmanischen Reich, wie es Erdogan vorschwebt, kann niemand mit etwas

politischer Weitsicht Interesse haben.“

