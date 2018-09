Bayerns CSU-Innenminister Herrmann: AfD ist höchstens „Alternative zur NPD“ – AfD-Funktionsträger schon jetzt im Freistaat unter Beobachtung

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann hat am Rande

des CSU-Parteitags die AfD scharf angegriffen und gleichzeitig

bestätigt, dass einzelne AfD-Mitglieder schon jetzt von den

Sicherheitsbehörden beobachtet werden. „Die AfD mag eine Alternative

zur NPD sein, aber keine Alternative für Deutschland und schon gar

nicht für Bayern“, äußerte sich Herrmann am Rande des Parteitags im

Fernsehsender phoenix (Samstag, 15. September). Die AfD radikalisiere

sich quasi von Monat zu Monat. „Sie hat immer mehr extremistische

Tendenzen, da machen sich immer mehr Leute mit rassistischem,

antisemitischem Gedankengut breit, die nicht ausgegrenzt werden“,

kritisierte Herrmann.

Die Sicherheitsbehörden in Bayern schauten deshalb genau hin und

registrierten die Veränderungen in der AfD genau. „Wir haben in

Bayern heute bereits einzelne Personen, die wir aus dem

rechtsextremen Spektrum kennen, unter Beobachtung, von denen wir

wissen, dass sie inzwischen in der AfD sind und dort auch Funktionen

wahrnehmen“, stellte der CSU-Minister fest. Man werde dies

intensivieren, falls es eine Notwendigkeit gebe. „Wir sind ständig

unterwegs, zu sehen, ob es entsprechende Grundlagen für noch mehr

Beobachtung der AfD gibt.“

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell