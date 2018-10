BB RADIO und LOTTO Brandenburg suchen wieder die „HörerHelden“ / Ministerpräsident Dietmar Woidke übernimmt erneut Schirmherrschaft der Aktion für das Ehrenamt und übergibt Sonderpreis

„Aus der Region für die Region!“ Bereits zum

sechsten Mal in Folge sucht BB RADIO wieder Menschen, die mit viel

Engagement und Leidenschaft uneigennützig Herausragendes für die

Gesellschaft leisten. Gemeinsam mit dem Partner LOTTO Brandenburg

ruft der Sender seine Hörer auf, ihre Favoriten zu nennen und für den

„HörerHelden-Award 2018“ zu nominieren. Schirmherr Ministerpräsident

Dr. Dietmar Woidke wird als Ehrengast am 24. November 2018 zusammen

mit Anja Bohms, Geschäftsführerin von LOTTO Brandenburg, sowie BB

RADIO-Programmdirektor Tim Torno und dem Team der Morgenshow die

Ehrung der „BB RADIO HörerHelden 2018“ beim feierlichen Empfang auf

Schloss Diedersdorf vornehmen. Die Awards werden in den drei

Kategorien „Sport“, „Soziales Engagement“ sowie „Kinder und Zukunft“

verliehen und sind mit je 1.000 EUR dotiert. Sie werden bereits zum

sechsten Mal in Folge verliehen. Zusätzlich vergibt Ministerpräsident

Woidke einen Sonderpreis, mit dem das ehrenamtliche Engagement eines

Vereins oder Projektes gewürdigt werden soll.

Unter bbradio.de können ab sofort Vorschläge abgegeben werden. Wer

sind die „Helden des Alltags“? Menschen von nebenan, die jeden Tag

ehrenamtlich arbeiten, sich ohne Lohn engagieren und einfach

selbstlos für andere da sind! Fast 850.000 Brandenburger und

Brandenburgerinnen engagieren sich in ihrer Freizeit: Sie

organisieren Seniorentreffs, sind in den Sommermonaten als

Wasserretter an den Seen im Einsatz oder bringen Kindern das

lebensrettende Schwimmen bei, kämpfen als Freiwillige Feuerwehrleute

um das Leben von Menschen bei Unfällen und Bränden … Es gilt,

diesen unermüdlichen Einsatz zu würdigen.

Die BB RADIO-Senderjury – unter Schirmherrschaft des

Ministerpräsidenten – wählt unter allen Vorschlägen vier Nominierte

aus, die mit dem Titeln „BB RADIO-HörerHeld 2018“ sowie „Sonderpreis

des Ministerpräsidenten“ ein ganz besonderes Dankeschön erfahren

werden.

„–Aus der Region für die Region– – dieser Leitgedanke bestimmt

seit über 25 Jahren unsere Arbeit“, so BB RADIO-Geschäftsführerin

Katrin Helmschrott. „Gemeinsam mit unserem Partner LOTTO Brandenburg

ehren wir in diesem Jahr bereits zum sechsten Mal das riesige

bürgerschaftliche Engagement der Menschen in unserem Land, denn wir

sind überzeugt: Vieles wäre in unserer Gesellschaft einfach nicht

möglich, gäbe es diese Menschen nicht.“

