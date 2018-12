„Report Mainz“ erneut erfolgreichstes Politikmagazin / Magazin des Südwestrundfunks auch 2018 wieder an der Spitze der ARD-Magazine

Das ARD-Politikmagazin „Report Mainz“ ist nach 2017

auch im Jahr 2018 das erfolgreichste Politikmagazin bundesweit. Das

Magazin des Südwestrundfunks erreichte im Durchschnitt einen

Marktanteil von 10,8 Prozent und 2,83 Millionen Zuschauer und liegt

damit deutlich vor den anderen öffentlich-rechtlichen Magazinen und

der privaten Konkurrenz.

„Report Mainz“ machte in diesem Jahr Schlagzeilen mit Recherchen

zu einer „Spitzel App“ der türkischen Regierung, mit der Erdogan

Gegner denunziert werden können. Außerdem deckte das Magazin unter

dem Titel „Die Drahtzieher von Chemnitz“ auf, dass der Organisator

Martin Kohlmann nicht nur ein bekannter Rechtspopulist ist, sondern

ein Rechtsextremist im Visier des Verfassungsschutzes. Beim Thema

Organspenden berichtete „Report Mainz“ bereits im Spätsommer darüber,

dass nicht mangelnde Spendenbereitschaft der Deutschen Hauptursache

für die geringe Zahl der Organentnahmen ist, sondern die schlechte

Ausstattung der Kliniken. Bundesweit entstand so eine breite

gesellschaftspolitische Diskussion.

Gespür für relevante Themen

„Den Spitzenplatz unter den politischen Magazinen erringt man nur,

wenn man ein Gespür für Themen hat, die die Zuschauer wirklich

interessieren und die relevant sind. Wenn diese Themen seriös

recherchiert und verständlich aufbereitet sind, wird das von den

Zuschauerinnen und Zuschauern belohnt. Das freut den Moderator und

einen Chefredakteur erfüllt diese Beständigkeit mit Stolz auf eine

tolle Redaktion“, so Fritz Frey, Moderator des Magazins und

SWR-Chefredakteur, zum Ergebnis.

Erfolgreich waren auch mehrere Recherchekooperationen, die

gemeinsam von den drei ARD-Politikmagazinen „Report Mainz“, „Fakt“

und „Report München“ zum NSU produziert wurden. Zum vierten Mal

entstand daraus eine Story im Ersten mit dem Titel „Das Terrornetz –

Zschäpes Helfer vor Gericht“. Gemeinsam mit dem Spiegel deckte

„Report Mainz“ auf, dass es eine weitere Großspende an die AfD von

einer niederländischen Stiftung gab. Eine intensive Recherche

offenbarte das doppelgleisige Lavieren der Gülen Bewegung.

„Investigative Recherche auf hohem Niveau“ „Die Zuschauer schätzen

investigative Recherche auf hohem Niveau“, so Birgitta Weber,

Redaktionsleiterin „Report Mainz“ und Abteilungsleiterin Inland des

SWR. „Sie vertrauen –Report Mainz– und wissen, dass wir mutig

Missstände aufdecken und Verantwortliche konfrontieren. Nach wie vor

ist das unser Markenzeichen.“

Enge Zusammenarbeit mit der Recherche Unit des SWR Das Magazin

arbeitet auch eng mit der Rechercheunit zusammen, die der SWR vor

einem Jahr gegründet hat. Die Recherchen der Unit machen immer wieder

Schlagzeilen, so etwa in der Diesel-Affäre mit einer

unveröffentlichten Studie des Umweltbundesamtes, wonach

Stickstoffdioxid jährlich 8.000 Todesfälle verursacht. Aber auch im

SWR-Sendegebiet gab es zahlreiche Enthüllungsgeschichten wie zur

Jesidin Ashwaq T., die meinte, in Baden-Württemberg ihren IS-Peiniger

wiedererkannt zu haben, oder die Recherche über eine Vergewaltigung

in der JVA Diez verbunden mit der Aufdeckung von Behördenversagen in

Gefängnissen, die auch über Rheinland-Pfalz hinaus für breite mediale

Resonanz sorgte. Ein weiterer Beleg für die publizistische

Schlagkraft des SWR.

