Beatrix von Storch: „Bürgermeister Müller, warum empfangen Sie einen iranischen Terroristen?“

Laut B.Z. wird am Freitag, 6.9., Berlins

regierender SPD-Bürgermeister Müller den Bürgermeister von Teheran

empfangen, der nach Angaben der regimetreuen iranischen

Nachrichtenagentur ISNA Mitglied der terroristischen Revolutionsgarde

IRGC war. Die Auslandseinheit dieser sogenannten Revolutionsgarde

namens Quds-Force verübt weltweit Terroranschläge. Im Januar

vergangenen Jahres wurden laut B.Z. die Wohnungen mehrerer

IRGC-Agenten in Deutschland durchsucht, da diese jüdische

Einrichtungen – auch in Berlin – als Anschlagsziele ausgekundschaftet

hätten, darunter auch Kindergärten.

Beatrix von Storch, Mitglied des Bundesvorstandes der AfD,

erklärt:

„Wenn SPD-Müller mit dem Bürgermeister von Teheran einen

hochrangigen Vertreter eines Regimes einlädt, das den Holocaust

leugnet und Israel vernichten will, ist das für sich genommen schon

ein politischer Skandal. Dass Müller jetzt ein Mitglied einer

iranischen Terrorgruppe empfängt, die Anschläge auf jüdische

Kindergärten in Berlin geplant hat, zeigt eine neue Dimension des

linken Antisemitismus in Deutschland und insbesondere in Berlin. Die

SPD geht damit auf Wählerfang bei Muslimen und kündigt den deutschen

Nachkriegskonsens auf, dass das Existenzrecht Israels ein Teil der

deutschen Staatsraison ist.

Der zunehmend anti-israelische Kurs der deutschen Politik, ob

Schwarz oder Rot, lässt sich nicht mehr leugnen. Dass man in der

UN-Generalversammlung zusammen mit arabischen Diktaturen gegen Israel

stimmt, ist nichts Neues. Neu und erschreckend aber ist, dass der

Antisemitismus in Deutschland, oftmals unter der Maske der

sogenannten Israel-Kritik, weiter dramatisch zunimmt. Das ist gut

sichtbar bei brennenden Israel-Fahnen vor dem Brandenburger Tor, aber

auch, wenn die Merkel-Freundin Grütters (CDU) die israelfeindliche

und antisemitische BDS-Bewegung in deutschen Kultureinrichtungen

toleriert und der SPD-Bürgermeister Müller einen führenden iranischen

Judenhasser empfängt. Die AfD strebt eine enge Kooperation mit dem

Staat Israel an, insbesondere bei der Bekämpfung des islamischen

Terrorismus und verteidigt jüdisches Leben in Deutschland.“

