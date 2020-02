Beatrix von Storch: Karlsruher Kopftuchverbotsurteil für muslimische Rechtsreferendarinnen ist ein starkes Zeichen

Ein Kopftuchverbot für Rechtsreferendarinnen ist laut

Bundesverfassungsgericht verfassungsgemäß. Der Gesetzgeber darf muslimischen

Rechtsreferendarinnen verbieten, bei ihrer Ausbildung im Gerichtssaal ein

Kopftuch zu tragen. Begründet haben die Karlsruher Richter ihre Entscheidung wie

folgt: Die Entscheidung für eine Pflicht, sich in weltanschaulich-religiöser

Hinsicht neutral zu verhalten, ist zu respektieren.

Beatrix von Storch, stellvertretende Bundessprecherin der Alternative für

Deutschland, erklärt zum Karlsruher Kopftuchverbotsurteil:

“Das Karlsruher Kopftuchverbotsurteil als Zeichen gegen den politischen Islam an

deutschen Gerichten ist sehr zu begrüßen. Diese Entscheidung des

Bundesverfassungsgerichts gegen die politisch-kulturelle Machtdemonstration

einer muslimischen Rechtsreferendarin ist ein deutliches Signal zur Stärkung

unserer Demokratie, auch wenn laut Urteil ein Kopftuchverbot nicht zwingend sei.

Jetzt sind insbesondere die Bundesländer aufgerufen, aus dem Urteil die

notwendigen Schlüsse zu ziehen und Kopftuchverbote für alle Bediensteten, die in

hoheitlichen Bereichen in Bund und Ländern tätig sind, durchzusetzen.”

Pressekontakt:

Alternative für Deutschland

Bundesgeschäftsstelle

Schillstraße 9 / 10785 Berlin

Telefon: 030 220 5696 50

E-Mail: presse@afd.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/110332/4532571

OTS: AfD – Alternative für Deutschland

Original-Content von: AfD – Alternative für Deutschland, übermittelt durch news aktuell