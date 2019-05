BERLINER MORGENPOST: Die USA mit vollem Risiko / Leitartikel von Martin Gehlen

Noch brüstet sich Irans Außenminister Mohammed

Dschawad Sarif, sein Land habe „einen Doktortitel“ im Umgang mit

internationalen Sanktionen. Doch der forsche Ton täuscht. Die

heimische Währung ist ruiniert, die Inflation klettert in Richtung 50

Prozent. Die Wirtschaft schrumpfte in den letzten beiden Jahren um

ein Zehntel. Und die jüngste Runde amerikanischer Sanktionen wird die

Islamische Republik noch härter treffen, deren Staatsbudget zu 40

Prozent vom Ölexport abhängt. Denn das Weiße Haus geht jetzt aufs

Ganze. Maximaler ökonomischer Druck gekoppelt mit einem fulminanten

militärischen Aufmarsch am Persischen Golf sollen den Iran in die

Knie zwingen und sein Klerikerregime gleich mit erledigen - so

der Wunschtraum der US-Administration, die sich darin einig weiß mit

den superreichen arabischen Golfstaaten und Israel.

Angesichts dieses massiven Drucks ist die Ankündigung von Irans

Präsident Hassan Rohani, sein Land werde künftig zwei Grenzwerte des

Atomabkommens nicht mehr einhalten, ein genau kalibrierter Schritt.

Bisher konnte der Iran seinen Überschuss an schwerem Wasser in den

Oman exportieren und angereichertes Uran oberhalb der maximal

erlaubten 300 Kilogramm international gegen Natururan umtauschen. Die

dazu nötigen technischen Genehmigungen jedoch setzte das Weiße Haus

kürzlich außer Kraft – parallel zu dem totalen Ölboykott vom 2. Mai,

mit dem Washington die iranischen Exporterlöse auf null bringen will.

Teheran kann sich also gegenüber den anderen Vertragsstaaten momentan

noch darauf berufen, die USA hätten beide nuklearen Exportverfahren

willkürlich blockiert, um eine Verletzung des Atomvertrags zu

provozieren. Die strengen Kontrollen der Internationalen

Atomenergiebehörde, die bisher maximale Transparenz garantierten,

lässt Teheran dagegen unangetastet. Bleibt die Frage, was die USA mit

ihrer Strategie des „maximalen Drucks“ erreichen wollen, die die

Spannungen von Tag zu Tag wachsen lässt. Ein offener militärischer

Schlagabtausch in der überfüllten „Straße von Hormus“, durch die ein

Drittel aller weltweiten Öltransporte laufen, könnte die gesamte

Weltwirtschaft ins Schlingern bringen.

Amerikanische Cruise Missiles auf iranische Atomanlagen werden das

Regime in Teheran wenig beeindrucken und nur den Hardlinern im

inneriranischen Machtgefüge weiteren Auftrieb geben. Umgekehrt sind

Irans Streitkräfte und seine Verbündeten an praktisch allen

Brennpunkten des Nahen Ostens vor Ort – angefangen in Syrien und im

Libanon über den Irak bis zum Jemen. In Syrien und im Irak stehen

iranisch geführte Milizen und US-Verbände auf Tuchfühlung. Mit

Cyberangriffen könnte die Islamische Republik versuchen, saudische

oder emiratische Ölanlagen lahmzulegen. Und mithilfe der

jemenitischen Huthi-Miliz ließe sich der durch den Suezkanal laufende

Schiffsverkehr am Ausgang des Roten Meeres ins Visier nehmen.

Noch sieht es so aus, als könnten Irans moderater Präsident Rohani

und sein Außenminister Sarif die Konfrontationsgelüste der eigenen

Hardliner in Schach halten. Das aber legt die Zukunft des

Atomabkommens jetzt vor allem in die Hände Europas, Chinas und

Russlands. Sie alle müssen sich dem amerikanischen Konfrontationskurs

entgegenstemmen und dem Iran die wirtschaftlichen Impulse anbieten,

die dem Land 2015 als Atomdividende in Aussicht gestellt wurden.

Ansonsten könnte es in Teheran in der Tat bald einen Regimewechsel

geben, aber nicht einen, wie ihn sich die Scharfmacher um

US-Präsident Donald Trump offenbar vorstellen.

Pressekontakt:

BERLINER MORGENPOST

Telefon: 030/887277 – 878

bmcvd@morgenpost.de

Original-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell