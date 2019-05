Neue Westfälische (Bielefeld): Gerichtsvollzieher in NRW leben gefährlich „Null Toleranz“ gilt nicht für alle Lothar Schmalen, Düsseldorf

Die schwarz-gelbe Landesregierung spricht gerne

und oft von „Null Toleranz“ gegen Straftäter und Straftaten. So wolle

sie das Land NRW sicherer machen. Doch die Null-Toleranz-Strategie

gilt offenbar nicht für alle. Beispielsweise für Gerichtsvollzieher

und Gerichtsvollzieherinnen. Diese Staatsdiener kämpfen an der Front

des Rechtsstaats. Wie kann es da sein, dass nur ein ganz geringer

Teil der Attacken gegen sie zur Strafanzeige gebracht wird? Sie sind

körperlichen Angriffen mit und ohne Waffen, Morddrohungen und

Beleidigung der übelsten Sorte ausgesetzt. Dass unter den Tätern

offenbar nicht wenige rechtsextremistische Reichsbürger sind, wirft

ein bezeichnendes Licht auf diese üblen Zeitgenossen. Die 228 Fälle,

die die NRW-Justiz in nur einem Jahr zählte, sind dabei nur ein Teil

der Wahrheit, denn längst nicht alle Fälle werden überhaupt erfasst.

Natürlich kann die Justiz nur ermitteln, wenn die Betroffenen selbst

es wollen. Doch Justizminister Peter Biesenbach (CDU) macht es sich

zu einfach, wenn er darauf verweist. Es wäre seine Aufgabe, aber auch

die der Amtsgerichtsdirektoren – sie sind die Vorgesetzten der

Gerichtsvollzieher, dafür zu sorgen, dass die Strafanzeige nach einer

Attacke auf einen Gerichtsvollzieher nicht die Ausnahme ist, sondern

die Regel.

