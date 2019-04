BERLINER MORGENPOST: Eine Partei ohne Führung / Leitartikel von Christine Richter zur Berliner SPD

Das passiert nicht oft: Die Berliner SPD hat es in

den vergangenen Tagen in die „Tagesschau“ geschafft. Freuen kann man

sich allerdings nicht darüber, denn es ging um den

Bundeswehr-Beschluss, den die Berliner Sozialdemokraten am

vergangenen Wochenende auf ihrem Parteitag verabschiedet haben.

Demnach sollen Informationsveranstaltungen der Bundeswehr in Schulen

künftig in Berlin untersagt sein, denn so die Begründung des Antrags:

„Für Töten und Sterben macht man keine Werbung.“

Die Empörung über die Haltung der Sozialdemokraten zur Bundeswehr

war, als der Beschluss am Montag öffentlich bekannt wurde, groß. Zum

Glück. Die Bundes-SPD – wo die Berliner Sozialdemokraten eh einen

schlechten Ruf haben – schäumte. Thomas Oppermann, einst

einflussreicher SPD-Fraktionschef im Bundestag und jetzt

Vize-Parlamentspräsident, erklärte den Berlinern, dass wir mit der

Bundeswehr eine Parlamentsarmee haben und die sehr wohl zu unserer

Demokratie gehört. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil sagte: „Ich bin

Jugendoffizieren für ihre wertvolle und durchaus kontroverse Arbeit

sehr dankbar.“ Und sogar Andrea Nahles, die SPD-Chefin, die zum

linken Flügel zählt, distanzierte sich von den Berlinern.

Ich frage mich, wie so ein Antrag überhaupt durchkommen kann.

Gestellt übrigens von der Spandauer SPD, deren Chef Raed Saleh, der

Fraktionschef im Abgeordnetenhaus, ist. Es gibt doch – wie in jeder

Partei – eine Antragskommission, die einen Parteitag vorbereitet.

Chef der Berliner SPD ist Michael Müller. Er müsste doch einen

solchen Antrag verhindern können. Und zwar aus innerer Überzeugung,

dass die Bundeswehr ein wichtiger Teil unserer Demokratie ist. Dass

wir stolz sind auf unsere Soldaten und Soldatinnen, die unsere

Freiheit und den Frieden verteidigen, die auch für uns und unsere

Werte bei Auslandssätzen den Kopf hinhalten. Soldaten, das sind

Staatsbürger in Uniform. Und wer meint, dass die Bundeswehr in

Schulen auf Werbetour geht, der kennt sich auch überhaupt nicht aus.

Die Jugendoffiziere kommen auf Einladung einer Schule zu den

Jugendlichen, sie berichten über die Arbeit der Bundeswehr, über die

internationale Sicherheitslage oder die Auslandseinsätze. Geworben

wird dort nicht. Das ist Aufgabe der Karriereberater – beispielsweise

bei Ausbildungsmessen.

Nun, Müller hat diesen Beschluss nicht verhindert. Im Laufe der

Woche erklärte er dann, er glaube nicht, dass dieser umgesetzt werde,

denn es sei ja die Entscheidung einer jeden Schule, wen sie einlade.

Der politische Schaden war da längst angerichtet.

Wenn Müller aber schon so wenig in der Berliner SPD zu sagen hat –

auch ein Beschluss zu Enteignungen, die Müller inzwischen ablehnt,

kam auf dem Parteitag nicht zustande -, wer denn dann, frage ich

mich. Saleh, der Fraktionschef, offensichtlich auch nicht. Er

trommelte vor dem Parteitag mächtig dafür, dass Lehrer in Berlin

wieder verbeamtet werden sollten. Jahrelang hat die SPD die

Verbeamtung abgelehnt, inzwischen ist Berlin aber das einzige

Bundesland, das nicht mehr verbeamtet. Mit der Folge, dass viele

Lehrer in andere Bundesländer abwandern und der Lehrermangel in der

Stadt immer größer wird. Doch die Berliner Sozialdemokraten hören

auch nicht auf Saleh: Leidenschaftlich wurde auf dem Parteitag

diskutiert, es gab mehr als 40 Wortmeldungen – und die Verbeamtung

wurde abgelehnt.

In der jüngsten Forsa-Umfrage kommen die Sozialdemokraten in

Berlin nur noch auf 15 Prozent. Als Partei, die den Regierenden

Bürgermeister stellt. Aber wer so agiert, wer mit solchen Positionen

beim Wähler punkten will, für den kann es auch noch weiter bergab

gehen. Ganz schnell.

Pressekontakt:

BERLINER MORGENPOST

Telefon: 030/887277 – 878

bmcvd@morgenpost.de

Original-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell