BERLINER MORGENPOST: Eine unheilige Allianz / Leitartikel von Bettina Gabbe zu Italien

Der vollständige Leitartikel: In Italien droht eine unheilige

Allianz zwischen Populisten und Rechtsextremen. Die

Fünf-Sterne-Bewegung mit Luigi Di Maio an der Spitze und die

fremdenfeindliche Lega mit Frontmann Matteo Salvini wollen sich – das

Scheitern schon fast vor Augen – nun doch noch zusammenraufen und

schon in den nächsten Tagen eine Koalition schmieden. Mit Argusaugen

beobachten nun die EU und die Finanzmärkte, was sich in Rom

zusammenbraut. Bisher einte Lega und Fünf Sterne vor allem ihr Nein

zu grundlegenden internationalen Verpflichtungen. Gemeinsam haben sie

die tiefe Skepsis gegenüber dem Euro und die Ablehnung der Brüsseler

Flüchtlingspolitik. Ob sie diesen harten Kurs durchziehen werden,

wenn sie denn demnächst tatsächlich in der Regierungsverantwortung

stehen, könnte entscheidend sein – nicht nur für die Zukunft

Italiens, sondern auch für die Richtung in der EU, zu deren

Gründungsmitgliedern Italien gehört. Siegestrunken beanspruchten Di

Maio und Salvini nach den Parlamentswahlen über Wochen jeder für sich

die Macht. Beide verbindet dabei die Verachtung für die bislang

herrschenden Eliten. Genau zu denen gehört aber auch Silvio

Berlusconi, als Chef der Forza Italia (FI) Salvinis Verbündeter im

Mitte-rechts-Lager. Erst als der Ex-Premier dem Lega-Chef Salvini

seinen Segen für ein Bündnis mit den Fünf Sternen gab, war der Weg

für die Koalition frei. Allerdings: Inwieweit Berlusconis Ankündigung

zu trauen ist, die Koalition nicht zu torpedieren, muss sich erst

noch zeigen. Obwohl inzwischen jenseits der 80, zeigt Berlusconi

neuen politischen Ehrgeiz. Noch bevor es danach aussah, dass sich die

Anti-Establishment-Partei und die Rechtspopulisten zusammenraufen

würden, riet die Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF),

Christine Lagarde, zur Gelassenheit. Aus Erfahrung weiß sie, dass

auch die lautesten Populisten – mit Regierungsverantwortung betraut –

in der Realität ankommen. Diesseits wie jenseits des Atlantiks hält

man dennoch den Atem an. Schließlich fordert Beppe Grillo als

Übervater der Fünf Sterne erneut ein Referendum über den Euro. Das im

Wahlkampf vollmundig angekündigte Grundeinkommen sowie die

angestrebte Flat-Tax (15 Prozent für alle) drohen die bereits jetzt

bei 132 Prozent des Bruttoinlandsprodukts liegende Staatsverschuldung

Italiens weiter in die Höhe zu treiben. Von einer Senkung des

Defizits oder einer dringend nötigen Stabilisierung der Banken

wollen die beiden Koalitionspartner nichts wissen. Die Geldhäuser

haben immer noch einen hohen Anteil an faulen Krediten. Um Brüsseler

Befürchtungen auszuräumen, versichert Di Maio eilig, nicht gegen die

europäischen Haushaltsregeln verstoßen zu wollen. Mit Spannung wird

erwartet, ob Matteo Salvini seine markigen Sprüche gegen eine

Beteiligung an Nato-Militäraktionen kassiert. Im

US-Verteidigungsministerium herrscht die Sorge um die künftige

Nutzung von Basen in Italien, etwa für Einsätze in Syrien. Trotz

allem: An der Wählerbasis der Fünf-Sterne-Bewegung macht sich

Empörung über das Bündnis mit den Rechtspopulisten von der Lega

breit. Hatte der trotz seiner Protestparolen stets smart auftretende

Di Maio doch auch Linke angesprochen, die von der

sozialdemokratischen PD um Matteo Renzi enttäuscht waren. Das von Di

Maio angekündigte Gesetz zur Vermeidung von Konflikten zwischen

privaten und politischen Interessen, wie im Fall von Salvinis

Koalitionspartner Silvio Berlusconi mit seinem Medienimperium, ist in

diesem Bündnis jedenfalls ausgeschlossen.

