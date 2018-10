BERLINER MORGENPOST: Einfach mal nichts tun / Leitartikel von Egbert Nießler zu Zeitumstellung

Kurzform: Europa lebt von Kompromissen und hat sie

noch meistens zustande gebracht. Vermutlich wird nach mehreren

Verhandlungsrunden, dramatischen Nachtsitzungen und nach sogenanntem

Beichtstuhlverfahren mit widerspenstigen Regierungschefs beschlossen,

einmal im Quartal die Chronometer um 30 Minuten vor- oder

zurückzudrehen. Zuvor gab es gegenseitige Zugeständnisse bei

Milchquoten, Feinstaubgrenzwerten und der Mindestdicke von

Fahrradreifen. Dem EU-Parlament wird das Recht eingeräumt

festzulegen, ob Sommer- oder Winterzeit in den nächsten Monaten

gelten soll. Die Briten sind dann sowieso schon raus, und Polen und

Ungarn weigern sich, ihre Uhren vorzustellen. Gewiss nur ein böser

Traum. Aber ach, hätten die Politiker doch nur die Finger von der Uhr

gelassen! Nichts tun ist so einfach. Aber auch das will gelernt sein.

Der vollständige Leitartikel: „Und Gott sprach: Es werde Licht!

Und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied

Gott das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag und die

Finsternis Nacht. Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag.“ So

schlicht und jedermann verständlich steht der Ursprung von Tag und

Nacht – also unserer elementarsten Zeitwahrnehmung – in der Bibel.

Die astronomische Erklärung des Hell-Dunkel-Phänomens ist nicht

wesentlich komplizierter: Unsere gute alte Erde dreht sich um die

Sonne und binnen eines Tages einmal um sich selbst. Als Zeit für den

Menschen immer wichtiger wurde, kamen als Feinskalierung noch Stunden

und Minuten. Als Mitte des Tages wurde der höchste Stand der Sonne

definiert. Diese simple, auf kosmischen Prinzipien basierende Regel

funktionierte, bis sie Politikern in die Hände fiel. Im Ersten

Weltkrieg waren es das Deutsche Reich und die ähnlich tickende

K.-u.-k.-Monarchie, die mit einem Dreh an der Uhr Energie für die

Front einsparen wollten und so die Sommerzeit erschufen. Nun soll

laut Heraklit der Krieg zwar der Vater aller Dinge sein. Manchmal

zeugt er aber auch Bastarde. Energie wurde weder im Ersten noch im

Zweiten Weltkrieg durch die befohlene Zeitumstellung gespart – und

auch nicht nach der Wiederbelebung der Idee nach der Ölkrise von

1973. Stattdessen werden viele Menschen zweimal jährlich von einem

Mini-Jetlag geplagt – und müssen einen Vormittag lang alle Uhren in

Haushalt und Auto umstellen. In Zeiten von Europa-Skepsis und

Politikmüdigkeit hatte EU-Kommissionspräsident Juncker die glorreiche

Idee, die – wie Umfragen ergaben – zunehmend unpopuläre

Zeitumstellung abzuschaffen. Und zwar schnell. Eigentlich sollte sie

jetzt zum vorletzten Mal passieren. Eine einfache Geschichte, könnte

man meinen. Allerdings sind die einfachen Sachen oft die

schwierigsten. Das gilt nicht nur beim Pasta-Kochen, sondern vor

allem in der Politik. Hat sie einmal etwas in den Fängen, gibt sie es

so schnell nicht wieder her. Deshalb sieht es auch mit dem raschen

Ende der Zeitumstellung schlecht aus. Denn die meisten

EU-Mitgliedsstaaten haben sich noch gar nicht selbst entschieden, wie

sie es in Zukunft handhaben wollen. Soll überhaupt etwas geändert

werden oder auf immer Sommerzeit gelten – zugunsten der

Nachtschwärmer und entgegen der Planetenbewegung – oder doch die

frühere Normalzeit, bei der tatsächlich in der Mitte des Tages Mittag

ist? Von Portugal bis Polen wird überlegt und diskutiert. Derweil

tickt die Uhr, und es wird immer unwahrscheinlicher, dass bis zum

Frühjahr die notwendige Einstimmigkeit der Mitgliedsländer steht.

Aber nur Mut: Europa lebt von Kompromissen und hat sie noch meistens

zustande gebracht. Vermutlich wird nach mehreren Verhandlungsrunden,

dramatischen Nachtsitzungen und nach sogenanntem Beichtstuhlverfahren

mit widerspenstigen Regierungschefs beschlossen, einmal im Quartal

die Chronometer um 30 Minuten vor- oder zurückzudrehen. Zuvor gab es

gegenseitige Zugeständnisse bei Milchquoten, Feinstaubgrenzwerten und

der Mindestdicke von Fahrradreifen. Dem EU-Parlament wird das Recht

eingeräumt festzulegen, ob Sommer- oder Winterzeit in den nächsten

Monaten gelten soll. Die Briten sind dann sowieso schon raus, und

Polen und Ungarn weigern sich, ihre Uhren vorzustellen. Gewiss nur

ein böser Traum. Aber ach, hätten die Politiker doch nur die Finger

von der Uhr gelassen! Nichts tun ist so einfach. Aber auch das will

gelernt sein.

Pressekontakt:

BERLINER MORGENPOST

Telefon: 030/887277 – 878

bmcvd@morgenpost.de

Original-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell