BERLINER MORGENPOST: In den Kiezen lieber unter sich / Kommentar von Florian Schmidt zu Berlin-Touristen

Kurzform: Sicherlich findet es der eine oder andere

schön, seinen Horizont im Gespräch mit Gästen von außerhalb zu

erweitern, gerade wenn es sich um internationale Besucher handelt.

Und was lokale Sehenswürdigkeiten wie die Domäne Dahlem angeht,

spricht sich gewiss auch das Gros der Zehlendorfer für mehr Touristen

aus. Doch ob die breite Masse der Berliner wirklich will, dass am

Nebentisch ihrer kleinen Lieblingskneipe, in der jeder jeden kennt,

eine Gruppe ausländischer Studenten oder anderer Touristen

auftaucht, ist mehr als fraglich. Weltoffenheit und Internationalität

hin oder her: Speziell in den Kiezen genießen die Berliner das Leben

als Dörfler in der Großstadt, gerade hier wollen viele von uns lieber

unter sich sein und bleiben.

Der vollständige Kommentar: Theoretisch ist die Vorstellung

charmant, praktisch aber zweifelhaft. Berlins Tourismus-Chef Burkhard

Kieker ist der Überzeugung, dass die Hauptstadt-Besucher immer öfter

in den „Stammkneipen“ der Berliner auftauchen – und vor allem, dass

die meisten Berliner das auch gut finden. Gemeinsam mit dem

rot-rot-grünen Senat hat Kieker deshalb ein Tourismus-Konzept

erarbeitet, das die Gäste der Stadt verstärkt in die Außenbezirke

locken soll. Gerade dort, so sein Credo, gebe es viele positive

Rückmeldungen von Einheimischen, die sich über mehr Interesse an

ihrer Lebenswelt freuten. Das mag im Einzelfall stimmen. Sicherlich

findet es der eine oder andere schön, seinen Horizont im Gespräch mit

Gästen von außerhalb zu erweitern, gerade wenn es sich um

internationale Besucher handelt. Und was lokale Sehenswürdigkeiten

wie die Domäne Dahlem angeht, spricht sich gewiss auch das Gros der

Zehlendorfer für mehr Touristen aus. Doch ob die breite Masse der

Berliner wirklich will, dass am Nebentisch ihrer kleinen

Lieblingskneipe, in der jeder jeden kennt, eine Gruppe ausländischer

Studenten oder anderer Touristen auftaucht, ist mehr als fraglich.

Weltoffenheit und Internationalität hin oder her: Speziell in den

Kiezen genießen die Berliner das Leben als Dörfler in der Großstadt,

gerade hier wollen viele von uns lieber unter sich sein und bleiben.

Doch gibt es überhaupt Grund zur Sorge? Wollen umgekehrt die

Touristen wirklich nach Spandau kommen? Ebenso fraglich. Die

Wahrheit liegt vermutlich in der Mitte – und das buchstäblich: Die

innerstädtischen Bezirke wie Mitte und Friedrichshain-Kreuzberg und

mit ihnen die Bars der dort ansässigen Berliner werden weiter Zulauf

bekommen. Daran wird wohl auch das neue Tourismus-Konzept nur wenig

ändern.

Pressekontakt:

BERLINER MORGENPOST

Telefon: 030/887277 – 878

bmcvd@morgenpost.de

Original-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell