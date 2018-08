Westfalenpost: Aus der Zeit gefallen / Kommentar von Harald Ries zum kirchlichen Arbeitsrecht

Es ist ein Urteil in einem Einzelfall, und es ist

dem betroffenen Caritas-Mitarbeiter zu gönnen, dass seine Kündigung

wegen einer „unzulässigen Zivilehe“ ungültig ist. Darüber hinaus

macht der Richterspruch klar, dass die kirchlichen Arbeitgeber mit

ihren diskriminierenden Sonderregeln immer weniger durchkommen. Und

das ist eine gute Nachricht. Natürlich sollte ein Pfarrer der Kirche

angehören, in deren Namen er predigt und die Grundwerte nicht mit

Füßen treten. Der Hagener Caritas-Fall erinnert jedoch an den des

Düsseldorfer Chefarztes, der wegen einer zweiten Heirat entlassen

wurde und seit Jahren Gerichte beschäftigt: Was hat das mit dem Job

zu tun? Nur dann hätte das aus der Zeit gefallene kirchliche

Selbstbestimmungsrecht, das aus der Weimarer Verfassung ins

Grundgesetz übernommen wurde, Vorrang – ein solches Urteil des

Europäischen Gerichtshofs deutet sich an. 2015 hatten die

katholischen Bischöfe das Kündigungsrecht entschärft, doch wird es

offenbar uneinheitlich gehandhabt. Deutsche Gerichte haben die

arbeitnehmerfeindliche Praxis lange geduldet – gut, dass die EU einen

Riegel vorschiebt.

Pressekontakt:

Westfalenpost

Redaktion

Telefon: 02331/9174160

Original-Content von: Westfalenpost, übermittelt durch news aktuell