BERLINER MORGENPOST: Keine Werbung für die Post / Leitartikel von Philipp Neumann zur Post

Kurzform: Wie gesund Angestellte sind, hängt vor

allem von den Arbeitsbedingungen ab. Eine Übernahme in unbefristete

Beschäftigung von vergleichsweise scharfen Bedingungen abhängig zu

machen, schadet der Post letztendlich selbst. Auch sie kann kein

Interesse daran haben, kranke und unzufriedene Mitarbeiter zu

beschäftigen. Hinzu kommt: Schon der befristete Job allein und die

Sorge um eine ausbleibende Verlängerung sorgen dafür, dass die

Paketfahrer sich über die Maßen anstrengen werden. Warum also noch

zusätzlichen Druck aufbauen durch strenge gesundheitliche Vorgaben?

Ob solche Vorgaben wirklich zulässig sind, müssen Gerichte klären.

Gute Werbung für einen Arbeitgeber sind sie jedenfalls nicht. Zum

Glück aber ist nicht nur jedes Unternehmen frei in der Entscheidung,

wen es einstellt. Auch Arbeitnehmer können sich ihre Firma aussuchen:

Niemand ist gezwungen, bei der Post zu arbeiten.

Der vollständige Leitartikel: Menschenverachtend, sittenwidrig,

unwürdig – das Urteil über die Post ist schnell gefällt. Die

Politiker, die den Umgang des Konzerns mit seinem Personal

kommentieren, verteilen sofort die maximal schlechtesten Noten. Ein

Unternehmen, das befristet angestellte Mitarbeiter nur dann

unbefristet einstellt, wenn sie gesund sind, kann einfach kein guter

Arbeitgeber sein. Aber ist es wirklich so einfach? Im

Bundestagswahlkampf hatten Gewerkschaften und SPD gefordert,

befristete Jobs möglichst zu verbieten. Arbeitnehmer sollten nicht

ständig in Unsicherheit über ihre Zukunft arbeiten müssen, lautete

das Argument. Da muss man ein Unternehmen, das relativ viele solcher

Verträge in unbefristete Stellen umwandelt, doch eigentlich loben.

Sicher: Besser wäre es immer, erst gar keine Angestellten befristet

zu beschäftigen. Aber das, was die Post da macht, ist so schlecht

nicht. Dass sie gleichzeitig nicht sagen will, wie viele ihrer

Mitarbeiter befristet arbeiten, macht freilich misstrauisch. Welchen

hohen Anteil befristeter Jobs will der Konzern verbergen? Auch der

Vorwurf, wonach der Postkonzern nur gesunde Mitarbeiter übernehmen

will, ist im Kern vollkommen nachvollziehbar: Paketfahrer – und nur

um die geht es in diesem Fall – müssen körperlich hart arbeiten

können. Die Kunden wollen pünktlich ihre Päckchen bekommen. Gern

wollen sie das Paket mit Weinflaschen auch in den vierten Stock

getragen bekommen. Ihr Arbeitgeber muss sich deshalb auf seine Fahrer

verlassen können. Er hat kein Interesse daran, ständig neue Aushilfen

einarbeiten zu müssen. Es ist also keineswegs menschenverachtend,

dass auch die Post sich anschaut, wie fit ihre Mitarbeiter sind. Den

verpflichtenden Gesundheitstest, den es für die Paketfahrer vor der

Unterschrift unter dem ersten Vertrag gibt, hat bisher übrigens noch

niemand kritisiert. Auch die Bedingung der Post, dass nur die Fahrer

unbefristet eingestellt werden, die weniger als zwei Autounfälle

selbst verschuldet haben, ist nachvollziehbar. Und dass ein

Paketdienst lieber die Fahrer übernimmt, die ihre Touren pünktlich zu

Ende bringen und mindestens einmal die stressige Weihnachtszeit

mitgemacht haben, ist so verwunderlich nicht. Dass der Fall trotzdem

irritiert, liegt an den Vorgaben, die die Post ihren

Personalverantwortlichen in den Niederlassungen bei der Gesundheit

der Fahrer macht: Maximal 20 Krankheitstage in zwei Jahren – das ist

schon hart. Es muss nur zwei Grippewellen geben, und diese Zahl ist

schnell erreicht. Dahinter steht offenbar ein sehr mechanischer

Umgang mit Angestellten. Aber Mitarbeiter sind keine Maschinen, die

nur wenige Male ausfallen dürfen. Gesundheit ist eine zutiefst

individuelle Sache. Wie gesund Angestellte sind, hängt vor allem von

den Arbeitsbedingungen ab. Eine Übernahme in unbefristete

Beschäftigung von vergleichsweise scharfen Bedingungen abhängig zu

machen, schadet der Post letztendlich selbst. Auch sie kann kein

Interesse daran haben, kranke und unzufriedene Mitarbeiter zu

beschäftigen. Hinzu kommt: Schon der befristete Job allein und die

Sorge um eine ausbleibende Verlängerung sorgen dafür, dass die

Paketfahrer sich über die Maßen anstrengen werden. Warum also noch

zusätzlichen Druck aufbauen durch strenge gesundheitliche Vorgaben?

Ob solche Vorgaben wirklich zulässig sind, müssen Gerichte klären.

Gute Werbung für einen Arbeitgeber sind sie jedenfalls nicht. Zum

Glück aber ist nicht nur jedes Unternehmen frei in der Entscheidung,

wen es einstellt. Auch Arbeitnehmer können sich ihre Firma aussuchen:

Niemand ist gezwungen, bei der Post zu arbeiten.

Pressekontakt:

BERLINER MORGENPOST

Telefon: 030/887277 – 878

bmcvd@morgenpost.de

Original-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell