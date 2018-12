BERLINER MORGENPOST: Senatorin unter Beobachtung / Kommentar von Joachim Fahrun zu Verkehrssenatorin Günther

Der vollständige Kommentar: In den nächsten Monaten erwarten wir

ein Feuerwerk an Ideen, Konzepten und vor allem umsetzungsreifen

Plänen aus der Senatsverwaltung für Verkehr. Es muss vorangehen mit

neuen Straßenbahnlinien, Rad-Schnellwegen und der Beschaffung neuer

S-Bahn-Wagen. Dass das Haus von Senatorin Regine Günther bisher in

dem Kernfeld grüner Stadtpolitik nicht geliefert hat, haben wir ja

nun amtlich. Schließlich hat sie selbst in der Diskussion über ihren

erkrankten Verkehrsstaatssekretär Jens-Holger Kirchner eingestanden,

ihre Verwaltung funktioniere nicht. Dass die Probleme nur deswegen

entstanden sein sollen, weil der 59-Jährige seit Sommer mit einer

Krebsdiagnose ausfällt, wirft kein gutes Licht auf Kompetenz und

Management-Fähigkeiten in der Ressortspitze. Keine Organisation

sollte so aufgebaut sein, dass sie nur funktioniert, wenn ein

bestimmter Mensch voll einsatzfähig ist. Mit ihrem Bestreben,

Kirchner loszuwerden und durch einen neuen Staatssekretär ihres

Vertrauens zu ersetzen, hat sich Günther zwar durchgesetzt. Aber der

Schaden ist enorm. Die gesamte Berliner Politik steht als hartherzig

da, weil sie einen kranken Mitarbeiter in der Adventszeit vor die Tür

setzen wollte. Das hat die eigentlich unbeteiligten Sozialdemokraten

und Linken nachhaltig verärgert. Die Grünen offenbarten ein

dilettantisches Krisenmanagement, das ernsthaft an ihrer

Regierungsfähigkeit zweifeln lässt. In der zuletzt vor Kraft

strotzenden Partei sind neue und alte Gräben zwischen dem

Spitzenpersonal aufgebrochen, die lange nachwirken werden. Am Ende

konnte die Öko-Partei ihre selbst eingebrockte Suppe nur mithilfe der

Koalitionspartner auslöffeln. Das klappte nur, weil Kirchner selbst

seinen Rauswurf und für später eine weniger gute Stelle akzeptierte –

Hauptsache weg von Günther. Ab heute steht die parteilose Senatorin

für Verkehr und Umwelt unter verschärfter Beobachtung – nicht nur

durch die nach wie vor empörte Basis der Grünen.

